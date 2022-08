HMCA é habilitado como unidade sentinela para síndromes gripais

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), localizado no Centro de Guarulhos, foi habilitado como unidade sentinela para síndromes gripais. Isso significa que, a partir desta quinta-feira (18), casos de crianças e adolescentes com sintomas gripais que procurem a unidade para atendimento serão captados para que, por meio de estudo do perfil epidemiológico e do conhecimento dos vírus circulantes, sejam traçadas medidas de prevenção e de controle.

A decisão foi tomada após visita na última terça-feira (16) de técnicos do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes, do Departamento de Vigilância em Saúde municipal e de representantes do HMCA. O objetivo foi monitorar a circulação dos vírus responsáveis por síndromes gripais, conhecer sua proporção entre o total de atendimentos realizados na unidade de saúde, identificar as variações sazonais e a distribuição dos vírus por faixa etária, bem como prover cepas virais para a formulação de vacinas de influenza e fornecer informação oportuna e de qualidade para o planejamento e a adequação do tratamento.

A observação dos vírus respiratórios de importância epidemiológica é desenvolvida pela Rede de Vigilância Sentinela de Síndromes Gripais e de Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas Graves, articulada em conjunto com laboratórios de saúde pública. A habilitação do HMCA como unidade sentinela traz informações que fornecem subsídios para o planejamento, a organização e a normatização dos serviços de saúde, incluindo o estabelecimento de medidas de intervenção com oportunidade e eficácia.