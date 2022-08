Campanha do Agasalho 2022 arrecada mais de 320 mil peças em Guarulhos

A Campanha do Agasalho promovida pela Prefeitura de Guarulhos arrecadou 322 mil peças neste ano, que já estão sendo encaminhadas para as ONGs e instituições parceiras do Fundo Social de Solidariedade (FSS). O número foi anunciado na cerimônia de encerramento da ação, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (29) no auditório do Paço Municipal e contou com a participação de diversas autoridades, entre elas o prefeito Guti, a presidente do FSS, Elen Farias, e o vice-prefeito Professor Jesus.

“Não há como fazer justiça social se a sociedade não estiver trabalhando conosco e aqui nós só temos a agradecer às instituições parceiras que arregaçaram as mangas para ajudar na arrecadação e, claro, também àqueles que separaram suas sacolinhas em casa, juntaram a família e pensaram em nos ajudar a fazer o bem”, disse Guti, que também comemorou a quantidade de peças arrecadadas. “O número foi muito bom neste ano. Foram 181 pontos de arrecadação espalhados por todos os cantos da cidade”, completou.

Na oportunidade foi entregue às empresas e organizações parceiras um certificado de agradecimento pela contribuição. Receberam a homenagem representantes da FIG, da Yamaha, do Supermercado Sonda, da TST Nacional Aços, da Ecopistas, da Associação Mundial da Assistência Social, da KM Cargos, da Delegacia Seccional de Guarulhos, da Polícia Federal e da Polícia Militar de São Paulo.

Arrecadação contínua

O Fundo Social de Solidariedade também recebe doações fora da campanha. É possível destinar roupas em bom estado, cobertores e alimentos para o órgão, que encaminha os itens para ONGs e instituições parceiras a fim de atingir famílias em toda a cidade.

O Fundo Social de Solidariedade fica na alameda Tutoia, 534, Gopoúva. Mais informações pelos telefones 2472-5176 / 5177 / 5178.