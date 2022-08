Cursos de qualificação profissional da Prefeitura formam mais 221 pessoas

Com o auditório lotado de formandos ansiosos e familiares orgulhosos, o Adamastor recebeu na noite da última sexta-feira (26) o evento de formatura de 221 alunos dos cursos do Programa de Qualificação Profissional CTMO, oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria do Trabalho. Eles concluíram os cursos de auxiliar de cozinheiro, boas práticas de fabricação de indústria farmacêutica e cosmética, barman, cuidador de idosos, estética corporal e facial, cabeleireiro, manicure e pedicure, manutenção de smartphone e tablet, maquiagem e design de sobrancelhas, marketing e vendas, mecânico de manutenção de ar-condicionado, operador de serigrafia, porteiro e revestidor de pisos e azulejos.

“Vocês que estão aqui já estão um passo à frente. Buscaram se qualificar para conseguir um emprego, começar uma nova profissão ou uma empresa. É com muita alegria que eu entrego hoje esses certificados para vocês e já deixo avisado: tem muita empresa chegando à cidade e elas vão precisar de profissionais qualificados para ocupar as vagas, então fiquem de olho e aproveitem as oportunidades”, disse o prefeito Guti, que participou da cerimônia e entregou os documentos para um aluno de cada turma simbolicamente.

Além do chefe do Executivo, participaram do evento o secretário do Trabalho, Toninho Magalhães, a coordenadora da Divisão de Orientação Pedagógica da pasta, Cléo Sales, o presidente da Associação de Promoção do Desenvolvimento Local, instituição responsável pelas aulas, Ângelo Márcio Fernandes, e o gestor de negócios do Sebrae Guarulhos, Leandro de Souza, que aproveitou a oportunidade para conversar com o público sobre empreendedorismo e como montar seu próprio negócio, deixando também a instituição à disposição dos alunos.

A noite foi repleta de homenagens, tanto aos professores pela sua dedicação em sala de aula, quanto aos alunos e suas famílias pela força de vontade e incentivo. Além disso, o público também celebrou uma extensa lista de alunos que terminaram o curso empregados em suas áreas. Um deles é o Jeferson Arthur Araújo, do Jardim Munira, que fez o curso para aprimorar seus conhecimentos em manutenção de smartphone e tablet. “Com os conhecimentos que adquiri em sala de aula pude melhorar minhas técnicas de solda, montagem e desmontagem”, disse.

Francisca Barbosa de Araujo Silva, que concluiu o curso de maquiagem e design de sobrancelha, comemorou a conquista. “Esse curso foi muito importante pra mim, pois eu tenho como objetivo ter um espaço próprio para oferecer meus serviços. Inclusive, já estou me beneficiando. Faço massagens e sobrancelhas em amigas e conhecidas e isso já tem me trazido uma renda extra”, contou.