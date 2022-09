Metalúrgicos retomam tradicional Campeonato de Futebol

Após dois anos suspenso por causa da covid-19, o Futebol de Campo dos Metalúrgicos está de volta. O pontapé inicial será dado dia 25. Os jogos serão disputados no novo gramado sintético do Clube de Campo, à rua Galáxia, 126, Parque Primavera. O evento chega à 26ª edição.

Os atletas têm até o dia 16 pra formar os times e fazer a inscrição. O campeonato já movimenta os trabalhadores nas fábricas. “Queremos ver o Futebol de Campo retornar em grande estilo. A diretoria do Sindicato está empenhada no sucesso do evento”, disse o vice-presidente do Sindicato e coordenador do Departamento de Esportes, Ricardo Pereira de Oliveira.

“O Sindicato sempre valorizou o esporte amador, em especial na base metalúrgica. O Futebol de Campo há mais de duas décadas reúne a categoria nesse grande evento. Quanto ao Futsal, no mês passado aconteceu a grande final da 16ª edição, com vitória da Feeder”, destacou.

No 1º de Maio, a diretoria inaugurou o gramado sintético do Clube de Campo. “As equipes metalúrgicas disputam lance a lance. Mas, após o jogo, prevalece a confraternização. Temos o melhor campo de Guarulhos. Este mês a bola rola em um gramado novinho”, disse o presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça).