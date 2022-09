Investimento de R$ 50 milhões garantirá o fortalecimento da segurança pública em Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti, promulgou na última terça-feira (13) a lei 8.040/2022, que autoriza a administração municipal a contratar um financiamento de R$ 49,98 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que serão usados na execução de projetos para a modernização da segurança pública do município e no fortalecimento da Guarda Civil Municipal (GCM). O projeto propõe iniciativas que objetivam reduzir a criminalidade, com abordagens baseadas em evidências científicas, minimizar vulnerabilidades sociais e fortalecer a proteção da população.

Para que as negociações com o BNDES avançassem um dos requisitos era que a Prefeitura elaborasse o Plano e Política Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, conhecido como Guarulhos mais Segura, publicado no Diário Oficial em 3 de dezembro passado. O plano prevê a necessidade de investimentos em seis iniciativas: a otimização da capacidade de gestão da segurança pública do município; o fortalecimento administrativo e operacional da GCM; a implantação de um Centro de Comando e Controle Integrado (CCCI); a criação do Observatório da Segurança Municipal; a modernização da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag); e o aprimoramento de programas de prevenção e combate à violência e à criminalidade nas escolas, contra a mulher e os jovens.

Além dos resultados positivos associados à melhoria dos indicadores de criminalidade e de violência no município, as iniciativas propostas têm potencial de aumentar a eficiência dos serviços com o apoio da tecnologia e de soluções inovadoras, melhorando a qualidade do gasto público. Nesse sentido, a ampliação da cobertura dos sistemas de videomonitoramento e cercamento eletrônico e o uso de ferramentas de análise de dados para tomada de decisões contribuirão para a ampliação da capacidade de resposta das forças de segurança e para uma maior cobertura de ações de prevenção à violência na cidade.

O projeto poderá ainda trazer reflexos econômicos importantes para o município, com a melhoria do ambiente de negócios, atração e manutenção de empresas e, indiretamente, criação de postos de trabalho. Com maior agilidade e cobertura para combate a crimes patrimoniais com forte impacto econômico, como furtos e roubos de veículos e cargas, as iniciativas irão aumentar a sensação de segurança da população e trazer resultados econômicos imediatos, como redução de custos com frete e seguros, melhoria da logística de empresas e, consequentemente, mais efetiva circulação de mercadorias.