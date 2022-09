Estudantes com deficiência auditiva participam de atividades no Bosque Maia

Nesta segunda-feira (12) o Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia realizou uma ação especial para crianças com deficiência auditiva alunas da sala bilíngue da Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Crispiniano Soares.

Na aula ao ar livre, com o auxílio de professores especializados em Língua Brasileira de Sinais (Libras), a turminha conheceu o minhocário do Viveiro Educador, onde aprendeu a relevância desses pequenos animais para o equilíbrio ecológico e também para a produção de adubo orgânico.

A importância das árvores e a erosão do solo causada pela falta de vegetação foram demonstradas por meio de simulação utilizando garrafas descartáveis, preparada pelos educadores da Secretaria de Meio Ambiente. Já na trilha pela área de mata fechada do bosque a garotada conheceu colmeias de abelhas jataí e pôde sentir os benefícios trazidos pelas árvores, como a regulação da temperatura, e também as diferentes texturas de troncos e folhas.

Para encerrar as atividades do dia os alunos colocaram a mão na terra e plantaram uma muda de palmeira nativa da Mata Atlântica. A iniciativa é parte do projeto O Impacto da nossa Escola no Meio Ambiente, da Secretaria de Educação.