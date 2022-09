Fernando Felipe e a bagagem como Técnico de Seleção Brasileira e Árbitro Internacional

O ano de 2022 está sendo de extrema importância para Fernando Felipe. Profissional da área de Educação Física, com 34 anos de idade, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Treinamento de Endurance, tornou-se árbitro internacional, qualificado pela Federação Internacional de Skyrunning, órgão máximo que coordena a corrida no “céu” no mundo.

O Skyrunning é a modalidade mais exigente e técnica da Corrida de Montanha. As provas têm características peculiares por serem realizadas em terrenos extremamente acidentados e em altas montanhas. A maioria das provas acontece em locais a partir dos 1500m, atingindo facilmente altitudes próximas aos 3000m ou mais, com trechos de escalaminhada e vias ferratas. Atualmente, Fernando é o único árbitro da América do Sul dessa modalidade, apto a acompanhar provas da disciplina.

Na prática, o guarulhense já atuou internacionalmente neste ano, arbitrando provas em Andorra e Itália, válidas como Campeonato Mundial Júnior e Campeonato Mundial Adulto Absoluto. Neste último, trabalhou em três provas: Rampigada (Kilometro Vertical), BUT Formazza (Skyultra 50km) e La Veia (Skyrace 30km).

Além de árbitro, Fernando Felipe também integra a Comissão Técnica da Seleção Brasileira Adulta de Skyrunning. Ocupando este papel, o treinador voltou da Itália com a 14ª colocação no Mundial que aconteceu em Domodossola de 9 a 11 de setembro. O Brasil, representado por 18 atletas, obteve o melhor resultado em equipe das Américas, sendo TOP 15 do mundo, ficando à frente de países com tradição neste esporte, como Andorra, EUA, Eslovênia e Alemanha.

“A qualidade da organização das provas italianas no Mundial estava em altíssimo nível, tendo staff e socorrista alpinos em todos os percursos, em algumas provas com helicópteros. Cada prova foi avaliada e certificada previamente pelo grupo de cinco árbitros – um português, dois espanhóis, um suíço e eu. Para mim, foi uma experiência de muito ganho, e ao nosso esporte de montanha também, trazendo um expertise internacional que dará qualidade e segurança aos praticantes da América do Sul, com o objetivo de deixar as provas mais seguras e com maior qualidade técnica para todos os participantes,” revela o profissional.

O trabalho como técnico e árbitro segue em 2022 e, para 2023, há um grande desafio: o Brasil será sede do Campeonato Sul-Americano da modalidade que deve acontecer no mês de abril, no Espírito Santo. Guarulhos estará representado mais uma vez pelo técnico e árbitro Fernando Felipe.