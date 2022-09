Um voo de primeira classe para Guarulhos

É desnecessário apresentá-la para um guarulhense, mas para quem não estiver familiarizado com a cidade, a Vila Augusta é uma das áreas mais nobres do município. Localizada na Região Norte da Grande São Paulo, a charmosa e arborizada vizinhança é próxima do centro de Guarulhos, com fácil acesso para importantes vias urbanas e rodoviárias. Bem-estar e praticidade moram lado a lado no bairro.

A história da Vila se mistura com a própria história do desenvolvimento urbano de Guarulhos. Tanto que hoje a Vila Augusta é uma das mais queridas – e cobiçadas – regiões da cidade, com um crescente interesse de construtoras no investimento de condomínios residenciais. Tudo o que já era muito bom, vai ficar ainda melhor. Acreditem.

Depois do lançamento do primeiro residencial maker do Brasil, o The Brick, a Vegus fará agora um de seus mais importantes investimentos para a cidade. A meta é grandiosa, mas perfeitamente coerente ao crescente desenvolvimento da Vila Augusta: um condomínio de luxo para atender a demanda de um público exigente que reconhece na região a potencialidade de áreas nobres de grandes centros urbanos como os bairros de Moema e Jardins, localizados na capital vizinha.

Para tanto, a Vegus desenvolveu um projeto a partir de todo o seu conhecimento em inovação. O foco é em servir para seus clientes um empreendimento requintado e inteligente; fosse um relógio, seria uma joia, um Rolex, porém com a tecnologia de um smartwatch. Um imóvel a frente de seu próprio tempo, aliando tecnologia, sustentabilidade e praticidade, sem deixar de lado suas plantas espaçosas, suas áreas comuns detalhadamente decoradas, sua arquitetura suntuosa.

Pode ser estranho apresentar o nome deste condomínio somente agora, no quinto parágrafo deste texto. Não nos leve a mal, curioso leitor. Há algo além neste empreendimento. Toda a contextualização até aqui foi mais do que necessária, mas, acredite, insuficiente. Estamos aqui nos referindo ao Aya! O condomínio de luxo da Vegus em fase de lançamento.

Um passeio rápido? Apartamentos de 4 dormitórios com suíte, quatro coberturas à disposição, plantas de 172 m² a 304 m². Varanda, depósito privativo, vagas espaçosas na garagem. Nas áreas comuns, SPA completo, Brinquedoteca moderna, academia, um bistrô, piscina com raia, playground. Enfim, uma infinidade de equipamentos de lazer e bem-estar. E uma grande estrela: uma quadra de tênis. Sim, você leu corretamente. Uma quadra de tênis. Tudo isso a menos de 5 minutos do centro de Guarulhos e a menos de 30 minutos do centro de São Paulo. Do lado da Via Dutra.

Projeto Inteligente e uma infinidade de possibilidades

Todavia, como toda joia, a sofisticação do Aya nos detalhes. A equipe de projetos da Vegus, verdadeiros imagineers, anteciparam as demandas dos futuros moradores. A construtora está oferecendo para seus clientes três categorias de imóveis, com opções de plantas personalizadas ao gosto do cliente. Para quem deseja morar em um apartamento de 172 m², a opção PADRÃO e a opção SHELL. A primeira, com o acabamento oferecido pela construtora. Na segunda, a verdadeira inovação: uma unidade em branco, uma tela aguardando a pintura de uma obra prima. Um imóvel sem acabamentos, com uma infinidade de possibilidades de plantas, para ser moldado, esculpido, conforme o sonho de seus futuros – e felizes – proprietários.

Seu sonho é ainda mais exclusivo? Não tem problema. A Vegus também está ofertando no Aya coberturas, todas com 304 m², com a opção SHELL de partida. Quantas boas ideias de decoração e arquitetura cabem em 304 m²? E mais: além das três vagas de garagem, os proprietários das coberturas terão à disposição um hobby box – um espaço fechado de 35 m², no subsolo do empreendimento, para sediar todo e qualquer hobby de seu morador: da marcenaria à mecânica, do estúdio de música ao colecionismo. Tudo é possível no Aya.

Um nome histórico para um empreendimento cheio de história

E por fim, para que possamos cumprir a honrosa missão de apresentar um empreendimento tão importante para Guarulhos, alguma pista do porquê do nome escolhido ser Aya? A resposta é tão sofisticada e importante quanto o projeto.

O condomínio será construído na esquina entre a Rua Engenheiro Alexandre Machado e a Rua Rui Barbosa. Rui Barbosa de Oliveira foi um polímata brasileiro, ou seja, uma pessoa cujos conhecimentos não se restringem a uma única área de atuação. Destacou-se como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, linguista, jornalista e tradutor. Participou da II Conferência da Paz, em Haia (Holanda, em 1907), um dos primeiros tratados internacionais sobre o direito dos Estados e as leis e os crimes de guerra. Por sua notável habilidade como orador, foi reconhecido como o “Águia de Haia”.

Aya é uma homenagem a um dos mais importantes intelectuais brasileiros. Em Guarulhos, a cidade mais internacional da América Latina (Tudo bom, GRU Airport?), um empreendimento tão diversificado quanto os conhecimentos de seu inspirador, será erguido para elevar o padrão da Vila Augusta. A Águia da Vila Augusta está prestes a alçar um voo histórico para a cidade.