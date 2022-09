CCR RioSP revitaliza iluminação de 50 passarelas na Via Dutra

A CCR RioSP concluiu nessa semana a revitalização do sistema de iluminação de 50 passarelas da BR-116 (Via Dutra), sendo 17 na região de Guarulhos, 12 em Arujá, três em Guararema, uma em Jacareí, cinco em São José dos Campos, uma em Caçapava, três em Taubaté, duas em Aparecida, uma em Guaratinguetá, duas em Lavrinha, essas no trecho de São Paulo, e três em Resende, região Sul Fluminense da rodovia sob concessão da CCR RioSP.



Nessa primeira fase do serviço, temos a previsão de substituir 669 lâmpadas existentes em passarelas, destas 426 já estão em LED substituindo as lâmpadas de vapor metálico. Na sequência, a melhoria também será aplicada nos demais dispositivos de travessia na Via Dutra.



Entre os principais benefícios, o novo sistema de iluminação em implantação pela concessionária melhora a percepção visual durante a travessia. O novo sistema de iluminação, além de ecologicamente correto, tem uma maior eficiência energética reduzindo em 50% o custo de energia.



Novos investimentos

Entre as inovações previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER), os trechos urbanos da BR-101 (Rio-Santos) serão iluminados pela concessionária. O programa ainda prevê, por exemplo, iluminação inteligente tanto na Rio-Santos quanto na BR-116 (Via Dutra), sendo a Via Dutra 100% iluminada.

