Leroy Merlin inaugura unidade em Guarulhos

A Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do Brasil focada em melhorias para o lar, inaugurou hoje a sua 47ª unidade no Brasil, agora em Guarulhos.

Após cerca de um ano de negociações, aprovações, projetos, construção, implantação e com um investimento superior a R? 95 milhões, a Loja está localizada em um dos principais acessos da cidade – ao lado da rodovia Presidente Dutra e se torna uma das mais importantes da Leroy Merlin no Brasil. “Guarulhos é a segunda maior cidade no Estado de São Paulo com mais de 1.4 milhões de habitantes e potenciais Clientes, com um PIB superior a 65 milhões e essa inauguração é muito importante para nós. Esperamos prover ao máximo soluções completas para os lares guarulhenses e contribuir com a economia local”, aponta Renato Coltro, Diretor de Desenvolvimento, Expansão e Relações Institucionais da Leroy Merlin.

Com 8.400m², a Loja gerou mais de 170 postos de trabalho diretos e cerca de 100 indiretos, sendo 90% ocupados por cidadãos de Guarulhos, e contará com mais de 25 mil produtos para os lares na Loja e mais de 150 mil em todos os demais canais de compras da marca: site, app, whatsapp e televendas, divididos em 15 seções diferentes: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas, com projetos e soluções positivas para o lar.

“Ao inaugurar uma nova Loja, realizamos um trabalho de escuta com os nossos Clientes para oferecer um espaço moderno, com tudo o que eles esperam e assim, garantir a melhor experiência de compra. Acreditamos que a unidade trará mais competitividade para a região, além da oferta de produtos e serviços variados, e um atendimento qualificado para as diversas necessidades dos lares guarulhenses e região”, comenta Matheus de Souza Moraes, Diretor da nova Loja.

A unidade conta ainda com o drive-thru da construção prático e eficiente atendendo os Clientes Profissionais e consumidores finais. Além disso, também irá realizar cursos e workshops gratuitos, já com início em setembro.

Diferenciais

Na Loja, os Clientes poderão realizar o projeto completo de suas casas, pois além da ampla variedade de produtos, encontrarão mais de 100 serviços disponíveis como: fábrica de cores, corte de madeira e serviços de instalação como ar-condicionado, papel de parede, fechadura eletrônica, reforma completa da banheiro e muitos outros.

Outras facilidades estarão disponíveis, como o self-check out para facilitar e agilizar o pagamento dos itens de menor volume, Clique e Retire, além do locker para pequenos e médios volumes, onde o produto é guardado dentro de um armário e o Cliente recebe pelo celular um código para destravar a porta e retirá-lo, sem a necessidade de assistência.

Os Clientes ainda poderão se beneficiar por meio do Programa de Fidelidade Leroy Merlin Com Você, no qual a cada R?1 em compras realizadas é possível ganhar pontos para trocar por descontos, atendimento personalizado para Pessoas Jurídicas e com o cartão Celebre! — cartão de crédito da marca que oferece opções diferenciadas de pagamento e diversas vantagens.

Visando a inclusão e sustentabilidade, a unidade é pet friendly, conta com acessibilidade para Clientes e Colaboradores, com mapa tátil em braile indicando seus corredores e setores, braile para acesso aos sanitários, espaço família para troca e alimentação de crianças, carrinhos de compras adaptado para cadeirantes e com cadeirão adaptado para adultos com mobilidade física reduzida que desejam acompanhar suas famílias durante seus projetos do lar. Também disponibiliza espaço para descarte de resíduos diversos, como plástico, papelão, lâmpadas e eletrônicos, abriga no terreno 165 árvores e parte da água pluvial captada na cobertura é encaminhada para o reservatório e outra parte segue por gravidade para as torneiras de jardim ao longo do empreendimento. Toda a loja é equipada com lâmpadas LED e o consumo é de energias renováveis.

Serviço

LEROY MERLIN Guarulhos

Onde: Rua Doutor Washington Luís, 425 – Jardim Santa Francisca

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado das 8h às 22h.

Domingo e feriados das 9h às 20h.