Tattoo Week SP promove doação de tatuagens para pacientes crônicos e oncológicos

Na sexta-feira, dia 21 de outubro, das 12h às 22h, os visitantes poderão ingressar no evento gratuitamente apenas com a doação de 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que serão doados para a Casa de Davi e o Instituto Brasil + Social / Projeto Driblando o Câncer.

Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week destaca que o evento pretende dar visibilidade à arte na pele, valorizando seus artistas e mostrando que o setor é um importante mercado na economia. “Nosso objetivo é trazer uma nova experiência aos participantes e visitantes e emocionar provando que tatuagem, além de arte, é solidariedade e gera emprego e renda”, destaca.

O apoio ao evento fica por conta da parceria com a Rádio Metropolitana 98,5 FM e MIX FM 106,3 FM.

Ações sociais durante o evento

Três ações sociais de destaque acontecem nesta edição: a doação de micropigmentação de sobrancelhas e tatuagem cosmética para reconstrução da aréola do mamilo para mulheres com câncer; a doação de tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão; e a doação de tatuagem para cobertura de cicatrizes irreversíveis de mulheres com a participação da tatuadora Letícia Marçal.

“Com o meu trabalho, busco resgatar a autoestima de muitas mulheres que, por vezes, sofreram episódios de violência doméstica ou até mesmo, aquelas que tiveram que fazer mastectomia. Além de outras que tiveram algum tipo de acidente. Em todos os casos, além das marcas na alma, também ficaram as cicatrizes no corpo”, diz.

Para se inscrever nas ações sociais e workshops, acesse:

Maiores informações podem ser obtidas no site https://tattooweek.com.br/

e no instagram @tattooweek

Onde acontece

Dessa vez, o palco da 10ª edição da Tattoo Week é o Expo Center Norte, na cidade de São Paulo e contará com mais de 650 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, que somam mais de 5.000 expositores, além de área gastronômica, espaço kids e estacionamento.

São diversos tatuadores e piercers de várias partes do Brasil e do mundo, que apresentarão seus trabalhos e as recentes tendências da arte na pele. As empresas, por sua vez, trarão seus mais novos lançamentos em produtos e equipamentos.

Shows

Também haverá show do grupo de RAP Haikaiss, no sábado (22), às 21h00 e a banda Big Up, às 18h00, que reúne a mistura do reggae, rap e música brasileira, além de DJs fazendo a sonoridade do evento. Já no domingo (23), teremos a banda de reggae Mato Seco, às 18h00 e Di Ferrero, às 20h00. Na sexta, a Tattoo Week abre espaço para novas bandas com músicas autorais.

O ponto alto da Tattoo Week SP é o conceituado concurso das melhores tatuagens em 26 estilos, que dá oportunidade aos artistas mostrarem seu trabalhos e criatividade. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento.

Serviço

O ingresso será gratuito APENAS na sexta-feira (21), doando 1 quilo de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (22) e o domingo (23), o ingresso poderá ser adquirido pelo link https://lets.events/e/tattoo-week-sao-paulo-2022/ ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30,00 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 120,00 (combos).