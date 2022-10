Aniversário C&C vai ter um mês inteiro de grandes de ofertas e mais de 5 mil reais em prêmios todos os dias

Até 31 de outubro, toda a rede terá descontos especiais e a promoção #festou com vantagens para quem tem cartão C&C

Quem quiser preparar a casa para o final de ano, construir, reformar ou decorar, a hora é agora. O aniversário da C&C vai até 31 de outubro, com grandes ofertas e descontos incríveis em toda a linha de pisos, revestimentos, louças, decoração e acessórios, além de vantagens especiais para quem tem cartão C&C. A maior rede de varejo de materiais de construção 100% brasileira vai promover um mês inteiro recheado de promoções e muitos prêmios.

A C&C também vai sortear mais de R$ 5 mil em prêmios todos os dias. A cada R$100,00 em compras o cliente concorre a prêmios diários no valor de R$500,00, basta se cadastrar no site www.cec.com.br/promocaofestou, preencher o formulário com os seus dados e a nota fiscal. Além disso, comprando pelo Cartão C&C, o cliente concorre em dobro aos prêmios, podendo ainda parcelar suas compras em até 12 X sem juros ou em 24 parcelas fixas. Quem quiser fazer o Cartão C&C e aproveitar as vantagens do mês, basta procurar um funcionário nas lojas, no mês de aniversário, a anuidade é gratuita.

São oportunidades incríveis em produtos que são tendência de mercado, com alta qualidade e muita inovação, para comemorar e fazer a festa. As ofertas, negociadas diretamente com os fabricantes, estão disponíveis para as lojas físicas, canais digitais (televendas, WhatsApp e e-commerce) e no app C&C.

Quem quiser ainda ajuda especializada para a construção, reforma ou decoração, pode contar com os serviços da C&C. Com o C&C Instala, o consumidor pode sair da loja já com a instalação de produtos contratados, incluindo o assentamento de pisos e revestimentos, instalação de lustres e luminárias, papel de parede e entre outros. Sempre com prestadores de serviços homologados pela C&C. E ainda tem o Personalize Seu Espaço, onde profissionais ajudam o consumidor a planejar projetos especiais de acabamento e decoração em sistemas 3D, indicando os produtos mais adequados, as melhores marcas e proporcionando mais economia. Assim, o cliente sai da loja sabendo exatamente como ficará o novo ambiente.

Com 36 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e um dos maiores Centros de Distribuição do Brasil, a C&C tem, na categoria de acabamentos, uma de suas fortalezas, sendo reconhecida como a maior revendedora de porcelanatos e revestimentos do País.

CANAIS DE ATENDIMENTO REMOTO C&C

E-commerce: www.cec.com.br

Televendas: SP e RJ 4001-0100 | Outras Cidades: (11) 4001-0100 |

de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h

SAC: SP/RJ 4001-0100 e demais cidades (11) 4001-0100 | de segunda a sábado, das 10h às 16h

Whatsapp: (11) 94517-1704 | Segunda a Sexta-feira, das 08h às 18h

SOBRE A C&C CASA&CONSTRUÇÃO

Com 36 lojas distribuídas em três Estados – São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo –, a C&C é uma das líderes no varejo de materiais para construção, reforma e decoração nas regiões onde atua. A rede possui um dos maiores Centros de Distribuição do Brasil, além de ser a maior revendedora de porcelanatos e revestimentos do País.

A rede também conta com serviços como Canal de Vendas Diretas para empresas e é pioneira em vendas online no segmento, com e-commerce desde 2001. Em 2021 foi eleita uma das 100+ Inovadoras pelo IT Mídia.

Com capital 100% nacional, a C&C Casa e Construção faz parte do Conglomerado Alfa, que atua em vários segmentos, como o financeiro, hoteleiro, alimentos, bebidas e agronegócio.