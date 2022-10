Todas as UBS de Guarulhos realizam a vacinação contra a paralisia infantil neste sábado

A Prefeitura de Guarulhos abrirá todas as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município neste sábado (15), das 8h às 16h, para a campanha de multivacinação, que inclui a poliomielite. Todas as crianças com idade a partir de 2 meses e menores de 5 anos de idade devem receber a vacina contra a paralisia infantil. As demais faixas etárias precisam ser avaliadas.

Segundo dados da Secretaria da Saúde, desde o início da campanha, em agosto, até esta sexta-feira (14), 43,57% das crianças guarulhenses com até um ano de idade já foram vacinadas contra a pólio. Esse número ainda é baixo, de acordo com o órgão, que alerta ainda que a paralisia infantil pode provocar seqüelas para o resto da vida e até mesmo a morte. A vacinação é um dos pilares para o desenvolvimento saudável dos bebês e crianças.

Também neste sábado, a população poderá se vacinar contra a covid-19 e realizar exames de Papanicolau e consultas previamente agendados.

O que é a poliomielite?

Também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus chamado poliovírus, que invade o sistema nervoso e, nos casos mais graves, pode causar paralisia.

A poliomielite é uma doença muito contagiosa, ou seja, é transmitida de pessoa para pessoa de forma muito rápida. Ela afeta principalmente crianças menores de cinco anos, mas também pode acometer adultos. A vacinação é a única forma de prevenção (Fonte: Fiocruz).