Crianças afegãs acolhidas em Guarulhos participam de festa do Dia das Crianças

As crianças afegãs abrigadas transitoriamente em Guarulhos participaram na última quarta-feira (12) de uma comemoração do Dia das Crianças realizada pela Cáritas Diocesana, organização humanitária da Igreja Católica, em sua sede localizada em São Paulo. Vinte adultos e dez crianças aproveitaram a festa, que contou com brinquedos infláveis, música, pintura no rosto, escultura de balões, palhaçadas, bolo, brigadeiro, gelinho e presentes.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Fábio Cavalcante, explica que essa é uma forma de integração para fazer com que os afegãos sintam-se cada vez mais em casa no Brasil. “Mesmo que no Afeganistão não exista o costume de comemorar a data, é importante que essas ações aconteçam para trazer um dia diferente, com alegria e muitos sorrisos em um momento tão conturbado da vida deles”, comentou.

Residência Transitória

A Residência Transitória para Migrantes e Refugiados – Todos Irmãos é a primeira casa de acolhida para os migrantes e refugiados de Guarulhos e foi inaugurada no último dia 10 de agosto, graças a uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, com a Cáritas Diocesana e a Agência da ONU para Refugiados ( ACNUR). O objetivo é oferecer retaguarda aos migrantes e refugiados que chegam ao Brasil pelo aeroporto internacional de Guarulhos e são atendidos pelo Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante. O local tem capacidade para atender 27 pessoas e já atingiu sua capacidade máxima.