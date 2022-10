Prefeitura de Guarulhos abre processo seletivo para contratar médicos de família

Até o próximo dia 10 de novembro, a Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação emergencial de nove médicos de família para atuação na Atenção Básica. As vagas são para jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 15.967,78.

Os contratados também terão direito à gratificação de atendimento diário de R$ 3.193,56, vale transporte (opcional) e vale refeição no valor de R$1.000,00. Para se inscrever são necessários os seguintes documentos: currículo resumido (uma folha), cédula de identidade, comprovante de residência, CRM-SP, diploma de medicina, comprovação da especialidade e certificados especificados no item 6 do edital de acordo com a especialidade, quando houver.

Interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou pessoalmente, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Saúde (rua Íris nº 320, sala 09, Gopoúva). O edital de divulgação (n° 029/2022-SS20) encontra-se disponível na edição do último dia 7 do Diário Oficial (diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1582393960.pdf), a partir da página 23.