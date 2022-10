Unimed Guarulhos reúne todos os serviços de alta complexidade da sua rede própria em um único complexo de cuidados em saúde

A Unimed Guarulhos anuncia que o Complexo Unimed Guarulhos, localizado no bairro do Macedo (R. Tabajara), passará a reunir a partir de 15 de novembro de 2022 todos os serviços de alta complexidade da rede própria da operadora, que até então são prestados em duas unidades distintas, geograficamente, e que a partir de novembro, estarão em um único complexo.

O projeto do Complexo Unimed Guarulhos remonta ao planejamento de ampliação da rede própria iniciado no final do ano de 2018, quando a Unimed Guarulhos passou a investir em seus recursos, com foco em oferecer um sistema de cuidados integrados, por meio da ampliação estrutural e também da revitalização, reinaugurando em 2020/2021 o Centro Diagnóstico e a Unidade de Oncologia. E seguindo com o planejamento definido como o mais complexo, que era o projeto de incorporação dos serviços hospitalares, para entregar ao cliente e a cidade, um Complexo de cuidados em saúde no bairro do Macedo, onde é uma unidade de propriedade da cooperativa.

Com a mudança de endereço, o Complexo Unimed Guarulhos passa a oferecer todos os serviços de alta complexidade da rede própria. Os principais acessos serão nos seguintes endereços:

· R. Tabajara nº 566: pronto atendimento adulto (clínica médica, ginecológico/obstétrico e ortopédico)

· R. Tabajara nº 588: pronto atendimento infantil

· Lateral a R. Tabajara nº 588: internações eletivas e maternidade

As etapas de projeto do Complexo Unimed Guarulhos

Com a incorporação dos serviços de alta complexidade, a Unimed Guarulhos entrega a primeira fase do projeto. “Este legado de cuidado recebe investimentos contínuos com o intuito de oferecer uma estrutura física, tecnológica e humana em apoio ao cuidado prescrito por nossos médicos em seus consultórios, para o exercício de uma medicina que cuida de forma integrada do nascimento até a senioridade do paciente. No Complexo Unimed Guarulhos estarão reunidas todas as perspectivas de cuidado, com foco na melhoria da qualidade assistencial, inclusive quanto a experiência e satisfação do paciente” explica Dr. Francisco Nishi, diretor presidente da Unimed Guarulhos.

Concluída a incorporação, há ainda uma segunda fase do projeto, com o cronograma sendo planejado e que contemplará a área de estacionamento, novas alas e principalmente investimentos em hotelaria e parque tecnológico. “O complexo reunirá os serviços de alta complexidade, nos permitindo também investir nos serviços coordenados de hotelaria hospitalar, oferecendo mais conforto e bem estar a pacientes e familiares, inferindo na expectativa inicial dos beneficiários que utilizam nossos serviços”, explica o diretor presidente.

A Unimed Guarulhos é uma operadora de planos de saúde e que investe também em unidades próprias, para oferecer a seus clientes com exclusividade uma rede de recursos, que remontam serviços de urgência e emergência, hospitalar, de diagnóstico e para tratamento oncológico, todos reunidos no Complexo Unimed Guarulhos, além do Espaço Cuidar, que atualmente é sede da Medicina Preventiva, do Ambulatório de Especialidades, do Centro de Cardiologia e do CIUG. “Os clientes manterão o acesso aos mesmos serviços que antes estavam distribuídos em dois endereços distintos: pronto atendimento adulto (clínica médica, ginecológico/obstétrico e ortopédico); pronto atendimento infantil; internações eletivas; maternidade com alojamento conjunto; centro cirúrgico adulto, infantil e obstétrico; UTIs adulto e infantil (neonatal e pediátrica) e etc.”, enfatiza o executivo. Ele também afirma que toda a mudança está sendo desenhada para que a Unimed Guarulhos possa ser referência em cuidados em saúde até 2026.

Sobre a Unimed Guarulhos

Fundada em 1994, a cooperativa atua em Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel e conta com rede de médicos, hospitais, pronto-atendimentos, laboratórios e clínicas.

Com o compromisso de aprimorar a assistência a seus clientes, desde 2008, a rede de atendimento tem sido ampliada com o objetivo de buscar pela satisfação de seus beneficiários, a valorização da medicina humanizada e preventiva e a promoção da saúde e bem-estar social.