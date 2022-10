Prefeitura apreende caminhão em flagrante de descarte irregular de terra na Vila Any

A Prefeitura de Guarulhos apreendeu nesta terça-feira (18) um caminhão que fazia descarte irregular de terra em um terreno na rua da Estação, Vila Any. Uma equipe de fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou o flagrante do crime ambiental. O veículo foi apreendido e o proprietário recebeu multa no valor de R$ 50.407,68.

Há um mês, outro caminhão que também transportava terra de forma irregular na Vila Galvão foi apreendido e multado. Nos dois casos, os responsáveis não apresentaram Controle de Transporte de Resíduos (CTR), documento exigido para o deslocamento de restos de construção civil e de resíduos volumosos, conforme o decreto municipal 25.754/2008. Os transportadores também não possuía cadastro junto à administração municipal.

Os veículos foram levados ao pátio de apreensões e só podem ser retirados após o pagamento dos valores das multas, das diárias no pátio e da regularização da sua situação junto à Prefeitura. De acordo com a lei municipal 7.572/2017, em caso de reincidência os infratores poderão ter seus veículos incorporados ao patrimônio público de Guarulhos.