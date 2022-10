JJM recebe projeto cultural nos meses de outubro e novembro

Com o objetivo de levar acesso à arte, cultura e um olhar humanizado aos profissionais de saúde, o Hospital Maternidade Jesus, José e Maria e a IAMSPE, localizada na capital paulista, recebem o projeto Sentimentos do Olhar. A iniciativa é apoiada pelo Ministério do Turismo, AF Imagens e Aché Laboratórios Farmacêuticos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, em parceria com ONG ImageMagica. As oficinas acontecem nos meses de outubro e novembro.

Sentimentos do cotidiano

A ação tem como principal objetivo criar uma rede de exposições sobre o tema “sentimentos do cotidiano”. Os participantes irão aprender sobre leitura e interpretação de imagem, além de praticar fotografia. O intuito é proporcionar um intercâmbio cultural entre eles e gerar uma série de reflexões sobre como o dia a dia pode revelar detalhes dos ambientes que nos rodeiam e propor transformações.

Com essas atividades, eles terão uma nova perspectiva sobre o trabalho, valorizando ainda mais as missões cotidianas, humanizando o âmbito hospitalar e a relação entre cada um.

Ao encerrar o projeto, é montada uma linda exposição com as fotografias anteriormente tiradas, que ficarão disponíveis nos corredores das instituições.

Protocolo de Prevenção da Covid-19

Durante todo o andamento do projeto serão seguidas as orientações da OMS para prevenção da Covid-19, como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos.

Serviço

Local 1

Hospital Maternidade Jesus, José e Maria

Data: 17/10 a 11/11

Endereço: Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato Maia, Guarulhos – SP, 07114-000

Local 2

IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de S. Paulo

Data: 01 a 30/11

Endereço: Rua Pedro de Toledo, 1800 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 04039-000

Sobre a AF Imagens

Fundada em 1996, a AF Imagens realiza projetos culturais que vão desde documentários fotográficos a projetos educacionais e de humanização, sempre envolvendo a fotografia como principal ferramenta de trabalho. Com mais de 20 anos de existência, já realizou projetos por diversas regiões do Brasil, além de exposições em locais de grande circulação em parceria com grandes instituições, como o Metrô de São Paulo, APAE, Universidade de Passo Fundo/RS, e Museu da Imagem e do Som (MIS) de Ribeirão Preto/SP.

Sobre o Aché Laboratórios Farmacêuticos



?Empresa 100% brasileira, fundada há 55 anos, o Aché está posicionado entre as maiores corporações farmacêuticas do Brasil, cumprindo o propósito de levar mais vida às pessoas onde quer que elas estejam. Ao manter seu foco em inovação e excelência operacional, disponibiliza ao mercado produtos com reconhecida qualidade, inovadores e acessíveis.?



Emprega mais de 5.000?colaboradores e possui uma das maiores forças de geração de demanda e de vendas do setor farmacêutico no Brasil. Para atender às necessidades dos profissionais da saúde e consumidores, o Aché oferece um portfólio com?357 marcas em?899 apresentações de medicamentos sob prescrição, genéricos e isentos de prescrição (MIPs), que cobrem 142 classes terapêuticas e?18?especialidades médicas. Os produtos do Aché, desenvolvidos para registro em mercados altamente regulamentados, estão presentes em?29?países na América Latina, África, Ásia e Europa.??