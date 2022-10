Outlet Premium Grande São Paulo Promove Semana da Gastronomia

Entre 17 e 23 de outubro o Outlet Premium Grande São Paulo convida a todos para a Semana da Gastronomia, com pratos e descontos de dar água na boca e muita variedade, o público poderá aproveitar opções de comida japonesa como o Jin Jin, a comida árabe do Saj, frutos do mar na Vivenda do Camarão e muito mais.

Para aqueles que quiserem aproveitar um pouco mais de finger food, Pommes Frites terá descontos especiais. Croasonho, Mr Cheney e Kopenhagen também entraram no clima da semana da gastronomia e trazem combos especiais.

Confira a lista completa das ofertas no site.

As ofertas são válidas de 17 a 23 de outubro ou enquanto durarem os estoques. O Outlet Premium Grande São Paulo está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Outlet Premium Grande São Paulo

O Outlet Premium Grande São Paulo está localizado no quadrante norte da Grande São Paulo, na saída do KM 45 da Rodovia Ayrton Senna. O sexto outlet do grupo General Shopping e Outlets do Brasil, o Outlet Premium Grande São Paulo é o mais recente empreendimento do grupo e foi criado para atender à demanda do mercado local com roupas, calçados e acessórios com até 80% de desconto o ano inteiro. Entre as marcas presentes no empreendimento estão: Adidas, Aramis, Artex, Calvin Klein, Casa Almeida, Chilli Beans, Diesel, Le Lis Blanc, John John, Dudalina, Fila, Guess, Espaço Hering, Hugo Boss, Kipling, Lacoste, Levi’s, Loungerie, Lupo, Mob, M.Martan, New Balance, Nike Factory Store, Puket, Puma, Rip Curl, Side Walk, The North Face, Tommy Hilfiger, Track & Field, entre outras.

Endereço: Rodovia Ayrton Senna, saída do KM 45

Serviços: Estacionamento — Até 4 horas R?15,00 / Hora adicional R?3,00.