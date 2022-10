Vedacit Vôlei Guarulhos aposta na nova formação para estrear em mais uma Superliga, no dia 23

Pela terceira vez consecutiva o Vedacit Vôlei Guarulhos vai participar da maior competição do voleibol nacional. A estreia do time flecha na Superliga Masculina 1XBET 2022-2023 será no próximo domingo, dia 23, às 21h30, contra o Blumenau, no Ginásio da Ponte Grande (Estádio Municipal Arnaldo José Celeste), sede do time guarulhense.

Os ingressos para o jogo já estão à venda, somente pelo sistema online, na plataforma sympla: https://www.sympla.com.br/superliga-2223—vedacit-volei-guarulhos-x-apan-eleva-blumenau__1747748.

Os portões do ginásio serão abertos a partir das 20h. O jogo será transmitido pelo Canal Brasil (TV N Sports) e pela Sportv.

Flecha reforçada

O time de titulares está reforçado e deve entrar em quadra com uma nova formação, em relação à temporada passada: levantador – Sandro (camisa 5); central – Matheus Alejandro (12); ponteiros – Lucas TchoTcho (1) e Lucas Loh (7); central – Babu (10); oposto – Franco (4) e o líbero – Filipinho (2). O ponteiro Renato Pato, ainda é dúvida, pois está se recuperando de uma lesão no pé direito.

É a primeira vez, desde 2019, que o Vedacit Vôlei Guarulhos terá uma boa quantidade de jogadores para atender as estratégias de substituições e ataques. Nesta semana, o técnico Guilherme Novaes e a comissão técnica exploraram os ajustes com o novo elenco, que já foi testado durante o Campeonato Paulista 2022, quando o time liderou a primeira fase do estadual.

Os reforços da temporada são: Varela – F. Varela (ponta), camisa 11; Filipinho (líbero), camisa 2; Gabriel Armanelli (oposto), camisa 6; Gustavo Cardoso (levantador); Lucas TchoTcho (ponta), camisa 1; Lucas Loh (ponta), camisa 7; Rômulo (central), camisa 20; e o jovem Witallo (central), camisa 19, que acaba de chegar, vindo da Seleção Brasileira Masculina Sub-21.

De acordo com o técnico, a contratação dos reforços visa atender a estratégia de superar os bons resultados da última campanha, quando o Vedacit Vôlei Guarulhos se classificou em quarto lugar, entre os gigantes da competição. “É uma alegria enorme ver o crescimento do Vedacit/Vôlei Guarulhos no cenário nacional. Em apenas 3 anos já é uma grande vitrine para os profissionais do voleibol (atletas e CT).

As conquistas da temporada anterior elevam as expectativas, mas também a nossa motivação. Estamos focados em nossos objetivos, trabalhando muito diariamente para confrontar os grandes adversários que teremos”, disse ele.

Novaes acredita que o seu grande trunfo está na nova composição do time. ” Nosso maior reforço é a manutenção do time base que jogou em 2021. A chegada de jovens promissores como o Rômulo, Filipinho e o Lucas Loh, por exemplo, trouxe novas e interessantes características para equipe. É um time mais maduro. A adaptação foi rápida, o Vedacit Vôlei Guarulhos possui um excelente ambiente de trabalho”, avaliou o técnico.

Outubro Rosa

Em parceria com o patrocinador Vedacit, o time guarulhense está realizando ações de conscientização do Outubro Rosa, incentivando a prevenção do câncer de mama e atenção à saúde da mulher. O time está usando as redes sociais para promover iniciativas sociais e como de costume vestirá o líbero Filipinho com o uniforme oficial na cor rosa nos jogos oficiais.

Para ampliar a iniciativa a empresa Vedacit fará parcerias com instituições e organizações não governamentais, para dar visibilidade aos trabalhos relacionados aos temas das campanhas.

Neste mês o Vedacit Vôlei Guarulhos entregará uma camiseta autografada pelos jogadores para o Instituto Proeta, para que possam captar recursos para as atividades.

O Protea foi escolhido pela atuação junto ao Hospital Santa Marcelina – Itaquera – com um importante atendimento também à população de Guarulhos. Além disso, é uma instituição que realiza ações esportivas para divulgar as atividades como beach tennis e bike.

O Time Vedacit Vôlei Guarulhos 2022/2023

O time Vedacit Vôlei Guarulhos para a temporada 2022-2023 conta com novos reforços! São eles: Anderson de Araujo Junior – Anderson (central/Base VVG), camisa 14. 18 anos, 1,97m. Celso da Silva Junior – Celso Jr. (levantador/Base VVG), camisa 17. 18 anos, 1,91m. Felipe Caputi Varela – F. Varela (ponta), camisa 11. 20 anos, 1,90m; Filipe Stolberg Teixeira de Carvalho Barboza – Filipinho (líbero), camisa 2. 30 anos, 1,73m; Gabriel Drumond Armanelli Telles – Armanelli (oposto), camisa 6. 22 anos, 2,00m; Gustavo Cardoso – Gustavo (levantador), camisa 8. 19 anos, 1,90m; Lucas Augusto Gonçalves Figueiredo – Lucas (ponta), camisa 1. 23 anos, 1,98m; Lucas Eduardo Loh – Lucas Loh (ponta), camisa 7. 31 anos, 1,97m; Rômulo Henrique Batista Silva – Rômulo (central), camisa 20. 27 anos, 2,00m e Yago Kalil Camargo – Yago (ponta/base), camisa 15. 18 anos, 1,95m.

Além de, Franco William Cargnin– Franco (ponta), camisa 4. 31 anos, 2,01m; Matheus Alejandro Hoffmann da Cunda – Alejandro (central), camisa 12. 30 anos, 2,07m; Pedro Amaral Cortal Santos – Pedrinho (líbero/base), camisa 3. 17 anos, 1,82m; Renato Russomanno dos Santos – Renato Pato (ponta), camisa 9. 38 anos, 1,96m; Sandro Barbalho de Carvalho – Sandro (levantador e Capitão), camisa 5. 40 anos, 1,87m e Victor Babugia Araujo – Babu (central), camisa 10. 25 anos, 2,02m.

Comissão técnica com Guilherme Novaes (técnico); Aridone Borgonovo (fisioterapeuta); João Ricardo (assistente técnico); Flávio Tavares (auxiliar técnico e técnico do VVG Base); e Daniel Jorge (supervisor técnico).

Sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos – @voleiguarulhos

A equipe profissional de vôlei masculino Vedacit Vôlei Guarulhos foi formada em 2018, como parte dos projetos de gestão esportiva do jornalista Anderson Marsili, o Presidente Esportivo do time e Diretor-presidente da Associação Social Esportiva Índios Guaru. A sede da equipe é a cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, que tem aproximadamente 1,4 milhão de habitantes. A base de treinamento é o Ginásio da Ponte Grande (Estádio Municipal Arnaldo José Celeste). O VVG foi Campeão da Superliga C – 2019; Campeão da Superliga B – 2020; 9o. lugar da Superliga Banco do Brasil – 2021; Vice-Campeão Paulista – 2021; Semifinalista da Copa Brasil de Vôlei 2022 e da Superliga Masculina 2021-2022.

O Vedacit Vôlei Guarulhos trabalha com categorias de base Sub 19 e Sub 21, visando fortalecer o desenvolvimento da modalidade na cidade e no Brasil.

Na área social mantém o Projeto Vôlei do Bem com ações beneficentes e educativas com as comunidades em situação de vulnerabilidade nas periferias da cidade de Guarulhos, beneficiando especialmente jovens e suas famílias.

Diversidade na prática

A missão de valorizar a diversidade humana e apoiar campanhas de conscientização, sustentabilidade e justiça social, tem se transformado em práticas de dentro para fora das quadras. O VVG participou ativamente e apoiou campanhas de segurança sanitária para o enfrentamento à pandemia do coronavírus e incentivou a vacinação em massa de adultos e crianças contra a covid-19, em Guarulhos.

O plano de Comunicação também contempla campanhas de grande alcance como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e do Dia da Consciência Negra, que não se limita apenas em vestir os jogadores com cores diferenciadas. Jogadores e equipe técnica participam de diálogos, palestras e são motivados a usarem suas redes sociais para disseminar as ações afirmativas do projeto.

O time está totalmente engajado na questão de igualdade racial e de gênero. Apesar de ser um time da categoria Masculina, muitas mulheres atuam na gestão do projeto e garantem um ambiente onde a equidade é levada a sério.

Não é por acaso que o time usa o grito de guerra “vai flecha”. A frase remete às origens indígenas da etnia Índios Guaru, os primeiros habitantes da região, que se transformou no Município de Guarulhos, o segundo maior do Estado de São Paulo.

Atualmente o time mantém parceria com a comunidade multiétnica Filhos Dessa Terra, localizada no Portal dos Gramados. Uma das moradoras da aldeia é a técnica de enfermagem e assistente social Vanuza Kaimbé, de 50 anos, primeira indígena a ser vacinada contra a Covid-19, no Estado de São Paulo.

Em setembro de 2021 assinou convênio com a Prefeitura da Cidade de Guarulhos para implantação do trabalho de aprimoramento das categorias de base masculino e feminino (Sub 13, Sub 15 e Sub 17), categoria 50+ com Vôlei Adaptado e capacitação de profissionais de Educação Física da rede municipal. O projeto possibilitará a expansão das atividades sociais e esportivas, tendo como objetivo a transformação e desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do voleibol.

A partir de janeiro de 2022, estreou o Projeto Flechinhas em convênio com o Governo do Estado de São Paulo, com objetivo de oferecer atividades de iniciação esportiva, com foco na modalidade do voleibol, para crianças e adolescentes oriundas de comunidades em situação de vulnerabilidade social de Guarulhos, especialmente no contraturno escolar. O plano de trabalho também visa fortalecer a implantação de políticas públicas na cidade, ampliando a atuação do Vedacit Vôlei Guarulhos que já mantém, além da equipe adulta masculina.

O Projeto Flechinhas beneficia mais de 300 crianças e adolescentes, que são atendidas na sede do time, o Ginásio da Ponte Grande – Av. Domingos Fanganielo, 315/317, Vila Melliani, Guarulhos (SP).