Ciesp traz a Guarulhos palestra com macrotendências da economia até 2040 e oportunidades de negócios para o futuro

O presidente do Ciesp, Rafael Cervone, virá a Guarulhos na próxima quarta-feira (26), palestrar a industriais da regional da entidade, que atende as cidades de Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel. O encontro é gratuito (INSCRIÇÕES AQUI) e acontecerá no Senai Celso Charuri, no Jardim Presidente Dutra, a partir das 17h.

Sob o tema “Macrotendências Mundiais até 2040”, a palestra de Cervone aborda tendências baseadas no cruzamento de mais de 300 bancos de dados do Ciesp e da Fiesp aliados à inteligência artificial e é voltada para empresários e gestores do ramo das indústrias. Os prefeitos das cidades atendidas pela regional do CIESP estarão presentes.

Além de falar sobre as tendências globais, o presidente do Ciesp trará dados regionalizados. A palestra terá estimativas para oito setores da economia, como: alimentos, energia, saúde, infraestrutura e urbanização, segurança e entretenimento, turismo, trabalho e qualificação e perfil do consumidor.

“Guarulhos é a segunda maior cidade do Estado de São Paulo. Junto com Arujá, Mairiporã e Santa Isabel, forma uma região industrial potente. Uma das preocupações do Ciesp é fazer esse potencial ser convertido em resultados com as novas tecnologias. A indústria 4.0 precisa virar realidade, independente do porte da empresa. Por isso, é importante que seus gestores entendam as estimativas futuras e adaptem-se de forma rápida às mudanças que vieram e que virão”, afirma Cervone.

Para o diretor regional do Ciesp Guarulhos, Maurício Colin, o encontro com o presidente Rafael Cervone é uma grande oportunidade para os industriais da região. “O banco de dados do Ciesp é riquíssimo. É uma fonte de informação essencial para quem busca novas alternativas de negócios. E o importante será ouvir do presidente as tendências mundiais e os números locais”, aponta.

Serviço

Palestra “Macrotendências Mundiais até 2040”, com o presidente do Ciesp, Rafael Cervone

Quarta-feira (26), a partir das 17h

Local: Senai Celso Charuri – avenida Carmela Dutra, 380 – Jardim Presidente Dutra

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/b2jtDq8fovgUTXH67