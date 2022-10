Festa de São Judas Tadeu celebra o Padroeiro com comidas típicas em ambiente familiar

Neste final de semana o Santuário São Judas Tade realiza a Festa do Padroeiro de 2022, em honra ao santo das causas impossíveis. Tradicionalmente, os fiéis e devotos aproveitam o dia 28 de outubro para fazer suas intenções e agradecimentos ao apóstolo e mártir São Judas Tadeu, com missas celebradas de hora em hora.

Neste ano, pela primeira vez após a pandemia, a comunidade terá de volta uma grande festa com mais de 20 barracas e 60 comidas típicas de regiões ao redor do globo, como tempurá, macarronada, alheira, hambúrguer, pastel, churrasco, entre outros pratos. O evento é aberto ao público e a expectativa é superar a última festa realizada no Santuário, em maio, quando receberam mais de 10 mil pessoas em apenas um fim de semana.

“Estamos todos bastante ansiosos por esse momento e pela oportunidade de agradecer a Deus por mais uma festa em que estaremos juntos. São quase 500 voluntários trabalhando para entregar um ambiente acolhedor e pratos deliciosos para os que forem nos visitar. É uma maneira de demonstrar a nossa devoção ao padroeiro São Judas Tadeu e de agradecê-lo por tantas graças alcançadas”, comenta Pe. Welson Nogueira, pároco do Santuário.

Celebradas pelo pároco Pe. Welson Nogueira, pelo vigário Pe. Elísio Mello, pelo bispo de Guarulhos, Dom Edmilson Caetano, entre outros padres convidados, o Santuário São Judas Tadeu promoverá seis missas no dia 28 de outubro para receber os seguidores do santo das causas impossíveis, nos seguintes horários: 07h, 10h, 12h, 15h, 18h e 20h, sendo a primeira delas disponibilizada também no canal do YouTube (link) do Santuário São Judas Tadeu. O Santíssimo Sacramento estará exposto durante todo o dia na capela.

Festa do Padroeiro São Judas Tadeu

Datas e horários:

28 de outubro (sexta-feira), das 12h às 21h (com missas às 7h, 10h, 12h, 15h, 18h e 20h)

29 de outubro (sábado), das 12h às 22h (com missa às 17h)

30 de outubro (domingo), das 11h às 21h (com missas às 7h, 9h, 11h e 18h)

Local: Santuário São Judas Tadeu (@santuariosaojudasgru)

Endereço: Rua da Verdade, 269 – Vila Harmonia – Guarulhos/SP