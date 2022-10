Festa de Halloween do Parque Shopping Maia promete muitos sustos e diversão

A noite mais sombria do ano está chegando e você poderá comemorar ao lado da família e dos amigos no Parque Shopping Maia. A Dente de Leite organizou a Halloween Party 4, uma festa especial que acontece no dia 29 de outubro, a partir das 14h, com várias atrações, brincadeiras e comidas gostosas!

Durante a festa, as crianças poderão aproveitar recreação com monitores, brinquedos infláveis, Teatro de Vilões e baladinha com robôs de led. Entre uma brincadeira e outras, as famílias podem escolher e se deliciar com uma seleção de comidas deliciosas, como hot-dog, carne louca, doces, crepes e muito mais.

Para deixar a tarde ainda mais divertida, não deixe de ir fantasiado do seu personagem preferido dos filmes de terror e dos vilões. O evento também vai oferecer pintura facial temática de Halloween.

Para que a diversão fique garantida, a família ou responsável deverá permanecer com a criança durante toda a Halloween Party 4.

Venha se divertir com a gente no Dia das Bruxas do Parque Shopping Maia.

Serviço

Halloween Party 4

Data: 29/10/22

Horário: 14h às 19h

Valor: Criança por R?30 e adulto R?35

Local: Estacionamento do P1, em frente a Alameda Gourmet

O Parque Shopping Maia está de portas abertas de segunda à sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h.