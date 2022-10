Guarulhos abre oito UBSs pelo programa Saúde Agora neste sábado

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Vila Fátima, Jardim Acácio, Morros, Jardim Fortaleza, Ponte Alta, Jardim Jacy, Cumbica I e Jardim Nova Cumbica estarão abertas neste sábado (22), das 8h às 16h, para prestar atendimento à população.

Os munícipes que pretendem passar por consulta médica ou realizar exame de Papanicolau devem agendá-los previamente. Já para serviços como testes rápidos para detecção da covid-19, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como para aferição de pressão arterial e de glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, não é necessário agendar.

Pessoas que não estão com a caderneta de vacinação ou o esquema vacinal contra a covid-19 em dia podem aproveitar a data para se imunizar sem precisar agendar, apenas devem apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação ou comprovante impresso ou digital, a depender da vacina a receber.

As unidades abertas neste sábado, exceto as UBS Ponte Alta e Cumbica I, também fazem parte dos 42 polos com os imunobiológicos Coronavac e Pfizer disponíveis e, portanto, devem ser procuradas para a vacinação contra a covid-19 de crianças acima de três anos que ainda não receberam a primeira dose, de crianças com cinco anos ou mais que iniciaram o esquema vacinal com um dos imunobiológicos e de gestantes.

Vale ressaltar ainda que as UBS também estarão vacinando crianças com idade a partir de dois meses e menores de cinco anos contra a poliomielite e adolescentes, entre 11 e 14 anos de idade, contra a meningocócica ACWY. É necessário apresentar documento com foto e caderneta de vacinação.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Jardim Santa Bárbara

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2007, Jardim Acácio

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Jardim dos Afonsos

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, s/n°, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Jardim Jacy: rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Jacy

UBS Cumbica I: avenida Venturosa, 240, Jardim Cumbica

UBS Jardim Nova Cumbica: rua Baixio, 142, Vila Nova Cumbica