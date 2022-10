Guarulhos ultrapassa a marca de 247 mil atendimentos do CadÚnico em 2022

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), realizou até o mês de setembro de 2022 um total de 247.725 atendimentos do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico. O número é 36,47% maior que o registrado em 2021, quando 181.520 atendimentos forma realizados.

O secretário da SDAS, Fábio Cavalcante, explica que o aumento considerável se deve à política de descentralização dos serviços socioassistenciais, por intermédio das unidades móveis do CadMóvel e da Van do CadÚnico. “O CadMóvel fica mais tempo nos lugares, mas a van roda os bairros com mais frequência. Isso é um fortalecimento desse atendimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade”, comentou. O gestor lembra também que, “além das unidades do Centro de Referência da Assistência Social – Cras e das unidades móveis, também são realizados os mutirões do CadÚnico e o GRU Social, eventos que acontecem aos finais de semana para aproximar a população dos nossos serviços”.

O CadÚnico é a principal porta de entrada para os programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. Através dele, as famílias podem acessar programas como o Auxilio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, ID Jovem, BPC-LOAS, Viva Leite, isenção em taxas de concursos públicos, entre outros.

Confira os endereços dos equipamentos de assistência social em Guarulhos:

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270 e WhatsApp: (11) 99508-5210