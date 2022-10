Tarifa Social de Energia Elétrica têm mais de 4 mil novos beneficiários em setembro

Guarulhos tem mais 4.480 novos beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica no mês de setembro, alcançando assim a marca de 55.560 beneficiários. O número representa um aumento de 8,7% em um único mês, já que em agosto o município contava com 51.080 inscritos nesse programa social.

A cidade tem alcançado números expressivos neste benefício porque agora a concessão está sendo automática a partir das informações colhidas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), principalmente o código da instalação no sistema de cadastro. “A parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e a EDP tem sido fundamental para ampliar o alcance do benefício”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante.

A Tarifa Social de Energia Elétrica concede descontos no valor da fatura de energia elétrica para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os valores são escalonados de acordo com o consumo de energia, sendo que, quanto mais se economiza o desconto é maior.

Quem tem direito?

– Famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional;

– Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC;

– Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla), cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.

Locais de adesão

Confira os endereços dos equipamentos de assistência social em Guarulhos:

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270 e WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras): www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro de 2022

CadMóvel 2 – CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas

Até 30 de janeiro de 2023

CadMóvel 3 – CIC Marcos Freire

Estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Habitacional Marcos Freire

Até 28 de fevereiro de 2023

Van do CadÚnico – Associação Mulheres em Movimento

Iguatama, 577, no Jardim Monte Carmelo

De 24 de outubro a 4 de novembro de 2022