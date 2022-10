Prefeitura moderniza exames de imagens em serviços de emergência e ambulatoriais

A Prefeitura de Guarulhos finalizou nesta semana a instalação de equipamentos de raio-X digital de última geração, com sistema integrado envolvendo nove unidades de saúde da cidade que receberam o novo aparelho. A interatividade entre as unidades beneficiadas permite que profissionais da Saúde consultem e compartilhem rapidamente os resultados dos exames, inclusive utilizando smartphones ou computadores.

Para abrigar as novas mesas de raios X, modelo dual DR-X com placa DR (Painel Detector Digital fixo – DR), nove unidades de saúde foram inteiramente reformadas para abrigar as estações de trabalho totalmente digitalizadas.

Segundo o prefeito Guti, a distribuição dos equipamentos feita pela Secretaria da Saúde priorizou os serviços de emergência e ambulatoriais, como Pronto-Atendimentos (PAs), Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e Centros de Especialidades Médicas (Cemegs) em nível ambulatorial. “O objetivo é ampliar o acesso da população aos exames de raio X e aperfeiçoar o sistema, aumentando sua precisão e facilitando o acesso às imagens aos profissionais que trabalham no setor de radiologia. O próximo passo é avançar para permitir que também os pacientes possam baixar seus exames no celular”, afirmou o chefe do Executivo.

Um dos equipamentos digitais, um raios X portátil, foi instalado no Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que assim se torna um dos primeiros do gênero a fazer envio automático de imagens de raios-X para uma central.

Economia de recursos

No decorrer do processo de modernização, alguns aparelhos de raios X em boas condições operacionais foram compatibilizados com a tecnologia utilizada e acoplados às mesas DR, tornando-se 100% digitais. Dessa forma, além de beneficiar pacientes, foi possível gerar economia de recursos para o município.

“Ter uma infraestrutura como essa é extremamente relevante para uma cidade como Guarulhos, que conta com grande população e é cortada por três grandes rodovias, recebendo assim grande número de casos de traumatologia devido a acidentes de trânsito”, afirmou o secretário da Saúde, Ricardo Rui.

A instalação de um sistema PAC, que interliga todas as unidades digitalizadas, também é considerado um avanço importante. Os resultados de exames podem ser acessados pelos profissionais por computador ou celular, facilitando o acompanhamento do paciente, acelerando o tratamento e evitando a repetição desnecessária de testes.

Benefícios

Entre os principais benefícios do raios X digital, de acordo com o gestor da Saúde, estão a maior definição e qualidade de imagens, que possibilita maior precisão de diagnósticos, a agilização do fluxo de atendimento de pacientes, uma vez que os resultados são obtidos em até três minutos; redução da dose de radiação para o paciente, maior segurança para os técnicos que operam os aparelhos e aumento da vida útil dos equipamentos.

Além dessas vantagens, ao optar pela digitalização dos equipamentos de raios X, a Prefeitura de Guarulhos levou em conta dois outros aspectos na escolha das máquinas e do sistema que são a redução de danos ao meio ambiente e a economia de recursos públicos.

“Os raios X digitais dispensam o uso de revelador e de fixador, que geram resíduos químicos. Além disso, evitam a compra de filmes, que são pagos em dólar, e a contratação de empresas especializadas na coleta de resíduos químicos. Também economizamos com serviço de manutenção, que é mais barata nesse tipo de equipamento”, afirma Rui.

Como parte do processo de mudanças, a Prefeitura também disponibilizou um raios X telecomandado de maior porte, que estava sem uso, embora estivesse em perfeitas condições de funcionamento, instalando-o no hospital do Pimentas.