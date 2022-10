Primaveras leva música e sentimento a diversos pontos da cidade de Guarulhos

A música vai invadir as ruas de Guarulhos. O Primaveras, grupo funerário, promove ações musicais em diversos pontos da cidade, em diferentes horários, para acolher a comunidade.

Além de curtirem boa música, os guarulhenses poderão participar da atividade lúdica da Árvore da Vida: um momento especial para refletirmos e cultivarmos os sentimentos que queremos que floresçam.

Todos estão convidados para participar nos dias: 29, no Calçadão Dom Pedro II – das 14h às 16h, no Bosque Maia – das 17h às 19h e no Lagos dos Patos – das 20h às 22h. Também há programação no dia 31 na Praça Oito de Dezembro – das 9h às 11h e das 15h às 17h.

“Levar música a lugares públicos é uma maneira de deixar o cotidiano mais leve”, explica Jayme Adissi, fundador do Primaveras. “E nós acreditamos em trabalhar os sentimentos diariamente, para uma vida mais equilibrada e feliz”.

A ação musical faz parte da programação de Finados do Primaveras, que continua no dia 01, com uma noite especial no Primaveras I (Av. Otávio Braga de Mesquita, 3535 – Taboão), e com atividades online e presenciais no dia 02, no Primaveras I e II (Av. Silvestre Pires de Freitas, 1579 – Vila Paraiso).