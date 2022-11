Centro de Controle Operacional da CCR RioSP recebeu mais de 10 mil contatos durante manifestação de caminhoneiros

O motorista que trafegou pelas rodovias BR-116 (Via Dutra) e BR-101 (Rio-Santos) entre o último dia 31/10 e o dia 02/11, foi surpreendido com diversos pontos com interdições das pistas causadas por manifestações. Para obrigar os motoristas a pararem, os manifestantes utilizaram materiais como pneus e madeiras em chamas, até o estacionamento de diversos veículos sobre a pista. Em três dias de atos nas duas rodovias, a CCR RioSP contabilizou 39 pontos com bloqueios parcial ou total na Via Dutra (32 locais) e na Rio Santos (7 locais), deixando milhares de pessoas impedidas de seguirem suas viagens.

O primeiro ponto de bloqueio foi registrado às 00h30 de 31/10 no km 281 da Via Dutra, em Barra Mansa (RJ), na região Sul Fluminense. Os manifestantes bloquearam os dois sentidos da rodovia. Na sequência, outros grupos se mobilizaram e pararam à rodovia em diversos locais, sendo o último deles no km 148 da pista marginal no sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos (SP), que foi encerrado às 22h30 da última quarta-feira (02/11), feriado de Finados.

Desde o início das primeiras manifestações na BR-116 (Via Dutra) e na BR-101 (Rio-Santos) na noite de domingo, dia 31/10, até o encerramento dos atos, no último dia 02/11, a concessionária adotou uma série de providências operacionais para resguardar a segurança dos clientes das rodovias. Durante esse período, os dois principais canais de atendimento ao cliente da CCR RioSP – Disque CCR RioSP e Chatbot (WhatsApp) receberam um volume enorme de solicitações, sendo a principal o pedido de informação sobre as condições de tráfego da rodovia. Juntos, eles foram acionados 10.006 vezes.

Números

No período entre 31/10 e 02/11, o Chatbot da CCR RioSP recebeu uma média de 4.890 acessos, por dia. Para efeito de comparação, num dia normal de atendimento o chatbot é acionado 220 vezes. Um aumento de 2.861%. Já o Disque CCR RioSP recebeu 5.116 ligações no mesmo período (31/10 a 02/11), uma média de 705 chamadas por dia.

Para atender a grande demanda de chamados, houve reforço na equipe do Centro de Controle Operacional (CCO), que atuou com escala de serviço diferenciada, num total de 34 colaboradores divididos por turnos de trabalho. O CCO é responsável por realizar o monitoramento de toda a rodovia, por meio de câmeras, além de receber ligações e encaminhar as viaturas para os atendimentos na rodovia.

O mesmo aconteceu com as equipes operacionais, aquelas que trabalham nos veículos de operação viária e resgate na rodovia, onde houve um aumento de 20% no efetivo externo. Eles atuaram em diversas frentes, entre elas, abertura de desvios emergenciais, combate a incêndio, limpeza e retirada de materiais utilizados nos fechamentos da rodovia pelos manifestantes, atendimento a veículos danificados pelos manifestantes, apoio na sinalização e na orientação dos motoristas entre outras ações, além de manter os atendimentos normais que ocorrem na rodovia, como atendimentos médicos e atendimentos à veículos com algum tipo de pane. Essas equipes também recolheram materiais que estavam nos canteiros laterais e poderiam ser utilizados para bloquear o tráfego na rodovia, como pneus e restos de madeiras. Também foi montado um grupo que ficou responsável por gerenciar e coordenar os trabalhos das equipes, além de apoiar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das vias. A todo momento a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres – foi informada sobre o cenário e as providências em ambas as rodovias.