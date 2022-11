GCM reanima bebê recém-nascida com engasgo

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos reanimaram uma bebê com dez dias de vida que havia engasgado na tarde desta quinta-feira (3) no Lago dos Patos, Vila Galvão. Eles estavam em serviço no posto do local quando os pais de Alice, em desespero, pediram socorro para a criança já desfalecida. Imediatamente foram iniciadas as manobras de desobstrução das vias respiratórias, que recuperaram os sinais vitais da recém-nascida.

Alice foi levada ao Hospital Padre Bento para atendimento médico especializado. Em seguida, após estabilização do quadro, houve a transferência em ambulância ao Hospital Bom Clima, onde ela permaneceu em observação até esta sexta-feira (4). Recuperada, a bebê já voltou para casa com a família. “Daqui a alguns dias vamos levá-la para que eles (os agentes) a vejam novamente, o mais breve possível. Muito obrigado por tudo, nunca vamos esquecer vocês”, agradeceu João Custódio aos guardas que socorreram a filha.

Todo o efetivo da GCM passa por treinamentos contínuos para prestar atendimento pré-hospitalar em diversas situações até a chegada do socorro especializado. A disciplina é ministrada anualmente por dois guardas enfermeiros no curso de qualificação profissional, oferecido na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag), para que os agentes mantenham-se atualizados sobre as técnicas.