Projeto Tear passa a oferecer atendimento em nova sede no Jardim Pinhal

O Projeto Tear, serviço da Rede de Atenção Psicossocial do município de Guarulhos, que foi fundado em 2003 e permaneceu nos últimos três anos em funcionamento no complexo do Cemeg (Centro de Especialidades Médicas) no centro da cidade, ganhou nova sede, muito mais ampla e adequada à organização das oficinas de trabalho, reafirmando o potencial inclusivo do serviço. Nesta quarta-feira (9) o prefeito Guti e o secretário da Saúde, Ricardo Rui, realizaram visita técnica no local e conversaram com os usuários dos serviços.

A mudança para o novo endereço (rua José Calixto Machado, 188) no Jardim Pinhal, próximo à avenida Tiradentes, atrás do antigo prédio que habitava o Conservatório Municipal, ocorreu em agosto, mês em que o serviço completou 19 anos de existência. “É motivo de muita alegria poder proporcionar um espaço melhor para abrigar esse serviço tão importante para pessoas em situação de sofrimento psíquico ou com outras vulnerabilidades socioafetivas da nossa cidade”, afirmou Guti.

O Tear atua no campo da inclusão social pelo trabalho, na convivência e no desenvolvimento da cultura dessa população, fortalecendo sua autonomia, promovendo a contratualidade social e melhorando as condições de vida de seus participantes. “Mesmo durante as restrições impostas pela pandemia de covid-19 buscamos alternativas criativas para manter as ações de reabilitação psicossocial e acolhimento humanizado dos participantes”, explicou a gerente do serviço, Denise Antunes.

Com a reinauguração, a equipe e os participantes criam mais uma oportunidade de aproximação com a comunidade do território em que passam a pertencer. Além disso, a festa de reinauguração para participantes, familiares e equipe do Tear está marcada para a próxima sexta-feira (11), com exposição dos trabalhos à venda aberta ao público das 14h às 17h. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Infraestrutura

Ao todo a nova sede do Tear tem 673 m² de área construída. “Além de ser um pouco maior do que o espaço antigo, que tinha 438 m², as condições deste imóvel são muito melhores para o processo de trabalho realizado por esses incríveis profissionais”, destacou o secretário Ricardo Rui.

No local funcionam as oficinas de marcenaria, papel artesanal, costura, serigrafia, encadernação, mosaico e vitral, além de área de exposição dos trabalhos. No piso térreo há também sala de acolhimento, recepção e espera, bem como cozinha, refeitório, vestiários e banheiros feminino e masculino, inclusive com acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Há ainda um mezanino, que abriga a sala de jardinagem e culinária, além das salas de administração, gerência e o almoxarifado.