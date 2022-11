Semana de Tecnologia incentiva cultura da pesquisa acadêmica em Guarulhos

A décima primeira edição da Semcitec (Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Guarulhos) recebeu em outubro 24 projetos de pesquisa acadêmica das mais diversas áreas de atuação a fim de fomentar o desenvolvimento da cultura acadêmica, de pesquisa e de inovação na cidade, além de integrar pesquisadores e reconhecer com uma premiação os melhores projetos. O tema “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil” foi o mesmo da Semana do Conhecimento 2022, evento o qual a feira integra.

Os projetos foram desenvolvidos por alunos do ensino superior, pesquisadores graduados e pós-graduados, além de profissionais das mais diversas áreas e apresentados pelos autores em exposições de 16 minutos entre elaboração da ideia e perguntas dos avaliadores.

“A Semcitec trouxe, além do conhecimento de pesquisa, o crescimento pessoal com o resultado final, adicionando as observações e colocações dos jurados após a apresentação”, disse Aline Santos Campos, que levou ao lado de sua parceira de pesquisa, Elizama do Amaral de Lima, a premiação pelo primeiro lugar no eixo Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania com o projeto Arquitetura Afro-Brasileira: Análise da Cultura para a Arquitetura na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (Guarulhos-SP). “O network, as críticas construtivas e conhecer pessoas que trabalham com artigos científicos pra nós foram os fatores que mais nos surpreenderam. E a premiação, a colocação e o reconhecimento fecharam com chave de ouro. É gratificante ver o fruto do nosso trabalho ser reconhecido”, completou Elizama. As duas são alunas da Faculdade Eniac.

O trabalho das duas discorreu sobre irmandades que são símbolos de religiosidade negra, buscando todo o contexto histórico de Guarulhos e como isso impactou diretamente a história e na construção dessas irmandades no município, que tem uma trajetória de luta de existência e de identidade. “O primeiro lugar foi mais que significativo e foi uma honra poder representar uma história tão importante para a evolução de Guarulhos”, comentou Aline.

Entre os temas disponíveis para a escolha de submissão de projetos estavam práticas sustentáveis e lixo zero, gestão, economia, turismo, direito e logística e políticas públicas, direitos humanos e cidadania, que podiam ser apresentados entre pesquisas acadêmicas e relatos de experiência.

A professora Ana Paula Hoffmann, que atua na PEI Celso Piva como docente em matemática, também foi premiada no evento, na categoria Bicentenário da Independência: 200 Anos de Ciência, Educação, Tecnologia e Inovação no Brasil, com o projeto “Ensino de Sólidos Geométricos por Meio de Lapbooks”. Ela explica que o projeto foi baseado em uma experiência de sala de aula, quando utilizou a ferramenta LapBook para ensinar aos seus alunos a aplicabilidade do calculo de área e volume de sólidos geométricos.

“A intenção de submeter o projeto foi levar para outros profissionais uma prática que foi exitosa aqui com os nossos alunos. O intuito foi fazer algo que tornasse concreto o conhecimento deles, tendo em vista que o ensino de matemática enfrenta alguns desafios no sentido de mostrar pro aluno a aplicabilidade daquilo que eles aprendem”, comentou. Sobre o prêmio, ela se diz muito feliz pelo reconhecimento. “Minha participação foi um grande aprendizado pra mim, até pela devolutiva da banca, cujos integrantes me passaram aquilo que pode ser feito a partir desse projeto. É uma linha de pesquisa que eu gostaria de seguir no meu futuro mestrado”, disse.

Lista de vencedores

Categoria – Relato de Experiência | Prêmio Projeto Destaque | Eixo 1 Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, educação, tecnologia e inovação no Brasil

1º Colocado:

Projeto: Gestão Escolar X Pandemia da Covid-19: Um estudo exploratório dos desafios enfrentados no ambiente escolar

Autoria: Anderson dos Santos Rorato | Paloma Bezerra Matos | Thais Silva Santos

2º Colocado:

Projeto: Repórter do Futuro: Possibilidade de uso da tecnologia na escola

Autoria: Emília Pacífico Ribeiro de Assis

3º Colocado:

Projeto: Ciranda Literária e Os Protagonistas Leitores

Autoria: Raquel Matos Martins | Gisele Aparecida Cerqueira

Categoria – Pesquisa Acadêmica | Prêmio Projeto Destaque | Eixo 1 Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, educação, tecnologia e inovação no Brasil

1º Colocado:

Projeto: O Ensino de Sólidos Geométricos por Meio de Lapbooks

Autoria: Ana Paula Hoffmann

2º Colocado:

Projeto: Aplicativo móvel de triagem para atendimento na rede municipal de saúde da cidade de Guarulhos

Autoria: Erick Cavalcanti Guerreiro | Saymon Guimarães Lima | Weslley Farias Gonçalves | Willian Alves da Silva

3º Colocado:

Projeto: Cuidados Paliativos: Dignidade no Processo de Cuidar Quando Não se Pode Curar

Autoria: Loraine Martins Diamente

Categoria – Relato de Experiência | Eixo 2 – Práticas Sustentáveis e Lixo Zero

Vencedor:

Projeto: Enfermagem e Saúde Ambiental: As Transformações na Esfera Domiciliar

Autoria: Caroline Goes dos Santos | Elisama Regis Nascimento | Isabella Guimarães dos Santos

Categoria – Pesquisa Acadêmica | Eixo – Práticas Sustentáveis e Lixo Zero

1º Colocado:

Projeto: Luminária Fotovoltaica

Autoria: Izabelly Simão De Camargo | Ikaro Ramalho | João Marcos Lopes

2º Colocado:

Projeto: Sistema de Monitoramento de Horta Indoor Baseado em Esp32

Autoria: Leonardo Berberich Freire Seabra | Valdencastro Pereira Vilas Boas Junior

3º Colocado:

Projeto: Energia Limpa e Democrática

Autoria: Laura Zaparolli Favero

Categoria – Relato de Experiência | Prêmio Projeto Destaque | Eixo – Gestão, Economia, Turismo, Direito e Logística

Vencedor:

Projeto: A Análise Fílmica no Ensino de Graduação – TGA

Autoria: Marco Antonio Batista da Silva | Nildes Raimunda Pitombo Leite

Categoria – Pesquisa Acadêmica | Prêmio Projeto Destaque | Eixo – Gestão, Economia, Turismo, Direito e Logística

1º Colocado:

Projeto: Mapeamento da Literatura Sobre Cursos de Administração EAD

Autoria: Marco Antonio Batista da Silva

2º Colocado:

Projeto: Comércio Eletrônico e logística 4.0 no contexto pós-pandemia

Autoria: Célia de Lima Pizolato | Jacy Ferreira Braga | Wanny Arantes Bongiovanni Di Giorgi

3º Colocado:

Projeto: Gestão do Conhecimento na Organização – Desafios e Ganhos

Autoria: Héctor Tonelli de Castro | Sandra Costa dos Santos | Elaine Zeli Simonetto

Categoria – Pesquisa Acadêmica |Prêmio Projeto Destaque | Eixo – Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania

1º Colocado:

Projeto: Arquitetura Afro-Brasileira: Análise da Cultura para a Arquitetura na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (Guarulhos-SP)

Autoria: Aline Santos Campos | Elizama do Amaral de Lima |

2º Colocado:

Projeto: Teoria e Práticas na Educação em Guarulhos

Autoria: Sandra Costa Dos Santos | Cinthia Karina Nicácio Manocchi Murata | Giane Pereira Silva

3º Colocado:

Projeto: Percepção de Professores e Professoras Sobre Violação de Direitos Humanos na Escola Pública

Autoria: Samantha Carla do Nascimento | Douglas Paulino Barreiros | Vanessa Angélica Patrício

Prêmio Projeto Destaque Geral

Vencedor:

O Ensino de Sólidos Geométricos por Meio de Lapbooks

Prêmio Professor Destaque

Marcus Valério Rocha Garcia

Centro Universitário Eniac

Prêmio Instituição Destaque

Centro Universitário de Excelência Eniac