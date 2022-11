GRU Airport passa por obras de expansão e melhorias para otimizar o fluxo de voos e passageiros

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, terá uma nova área de embarque doméstico no Terminal 2 para oferecer maior comodidade aos passageiros. Também iniciou as obras para ampliação da área de acesso e inspeção de segurança (Raio-X) do terminal, que visa facilitar a circulação e o aumento da capacidade de processamento.

“Com essas expansões, conseguiremos melhorar nossa eficiência e nível de serviço nos fluxos de embarque, desembarque e conexões de passageiros, reforçando o aeroporto como um dos principais hubs da América do Sul”, afirma Gustavo Figueiredo, CEO da GRU Airport.

Nova área remota

Localizada na região Oeste do Terminal 2, que abrange cerca de 2.500 m2, a nova área de embarque remoto tem o objetivo de otimizar o fluxo de passageiros e ampliar as áreas disponíveis para embarque, ampliando o nível de serviço e o conforto dos usuários. Com isso, houve a adição de seis novos portões de embarque remoto e instalação de mais de 700 assentos, que poderão receber até 1,3 mil passageiros por hora. A operação do novo espaço foi iniciada nesta quinta-feira (10).

Embarque centralizado

A GRU Airport também está ampliando a área de embarque doméstico do Terminal 2 em cerca de 2.700 m2. Prevista para ser finalizada no primeiro trimestre de 2023, a obra tem por objetivo expandir as áreas comerciais e de circulação, melhorando o fluxo de passageiros e, consequentemente, a experiência do usuário. Para tanto, haverá a implantação de área comercial de 1.900 m2, incluindo uma área de espera com vista para o pátio de aeronaves, além do aumento de 800 m2 na área de circulação interna entre os píers de embarque do Terminal 2.

Além disso, para o início do segundo semestre de 2023, está prevista a finalização da reforma da área de Raio-X, que incluirá mais espaço no setor de espera e disponibilidade de mais equipamentos de segurança.