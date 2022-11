Guarupass alerta sobre importância da prevenção do câncer de próstata

No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Para reverter as estatísticas, é preciso conversar mais sobre o assunto, pois, se diagnosticada precocemente, a doença tem grandes chances de cura. A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região) aproveita o Novembro Azul e promove, amanhã, 18, ação com os colaboradores, para conscientizá-los sobre a importância dos exames para prevenção do câncer de próstata.

Por meio de vídeos, os colaboradores receberão orientações sobre como prevenir a doença e ter uma vida mais saudável. Para tornar o momento ainda mais especial e proporcionar maior integração do grupo, será realizado um campeonato de futebol virtual.

“Este é o momento para enfatizarmos a importância da prevenção do câncer de próstata, além de ser a oportunidade para quebrarmos tabus, reforçando que cuidar da saúde também é assunto para os homens”, afirma Márcio Pacheco, diretor executivo da Guarupass.

A ação do Novembro Azul estreia novo formato para as ações de conscientização da Guarupass. “Ao mesmo tempo que falamos de assuntos sérios, proporcionamos momentos de descontração, como o campeonato de videogame. Acreditamos que, desta forma, é mais fácil assimilar as informações”, finaliza Pacheco.