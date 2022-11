Conselho Tutelar atenderá em regime de plantão nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (18), das 8h às 17h, os Conselhos Tutelares atuarão em esquema de plantão, uma vez que os conselheiros participarão de um evento em que serão desenvolvidas diversas atividades referentes ao Dia do Conselheiro Tutelar com a participação de profissionais da área de atendimento à infância e à juventude e autoridades.

A programação será desenvolvida no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 732, no Macedo) e contará com palestra, homenagens e apresentação da história do Conselho Tutelar em Guarulhos.

Plantão

Em caso de necessidade, o serviço do órgão pode ser acionado pelos seguintes telefones:

Região Centro – (11) 9-9995 3918

Região Cumbica – (11) 9-8740 7963

Região São João – (11) 9-8740 7966

Região Pimentas – (11) 9-9998 3827

Região Taboão – (11) 9-9950 9556

Região Bonsucesso – (11) 9-7376-6435