Professores do Conservatório apresentam show comentado no Sesc Guarulhos no sábado

No próximo sábado (10), das 14h às 16h, os guitarristas Armando Leite e Pedro Esteves, professores do Conservatório Municipal, comandam a apresentação comentada A Guitarra Através dos Tempos, encontro musical gratuito que acontece no Sesc Guarulhos. Mais informações sobre o evento estão no site https://www.sescsp.org.br/programacao/a-guitarra-atraves-dos-tempos/.

Além de Pedro e Armando, a apresentação reúne promissores guitarristas guarulhenses, os alunos e ex-alunos do conservatório Mario Henrique Cruz, Vinicius Santiago, Pedro Lucas, Diego de Souza e Leh Pereira.

O repertório do programa funde estilos, passando por rock, jazz, blues e música popular brasileira. Entre uma canção e outra os comentários apontarão aspectos técnicos, históricos e curiosidades de obras e compositores executados.

Para o show ficar completo os guitarristas contam ainda com o acompanhamento de uma banda composta por Éder Luís na bateria, Lucas Querino no contrabaixo e Bruno Alves nos teclados.

Projeto Guitar Fusion

No Conservatório Municipal de Guarulhos os professores e guitarristas Pedro Esteves e Armando Leite coordenam o grupo Guitar Fusion, uma iniciativa da Secretaria de Cultura que tem como objetivo unir diferentes estilos musicais, como rock, jazz e música brasileira.

O projeto é uma reunião de vários instrumentistas empenhados na execução de repertórios instrumentais.

Para conferir a programação de eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.oto: Marcelo Ermida/SC