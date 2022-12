Teatro Padre Bento oferece manhã com música e filosofia no domingo

No próximo domingo (11), às 11h, o Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, recebe encontro com o tema Música e Filosofia em Pitágoras com o palestrante Uibirá Silva Barreto, diretor da ONG Nova Acrópole. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

O evento, que integra o projeto Música e Filosofia, é uma oportunidade para que os participantes troquem experiências e aprofundem os estudos de formação humanística.

O encontro combina palestras e apresentações musicais, numa parceria entre a Secretaria de Cultura e a organização internacional Nova Acrópole – Filosofia, Cultura e Voluntariado.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.