Programa Academia na Praça 60+ vai ganhar mais 5 polos no próximo ano

Nem mesmo a chuva na manhã desta quarta-feira (7) afastou os cerca de 370 idosos do aulão do programa Academia na Praça 60+ que agitou o saguão do prédio F da Universidade Guarulhos (UNG), no Centro. A ação da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, tem se demonstrado um grande sucesso, tanto que o prefeito Guti anunciou que mais cinco polos serão criados no próximo ano durante o evento.

“Gosto muito de ir aos eventos do público 60+ porque a energia é contagiante. As atividades físicas ofertadas pelo programa contribuem para a melhoria da saúde, levam ao envelhecimento saudável e ativo e possibilitam bem-estar à turma da melhor idade”, afirmou o prefeito Guti durante a ação, que adiantou também a ampliação do programa para mais cinco polos no próximo ano.

O evento marcou as comemorações dos 462 anos do município e também fez parte da programação da 2ª Semana de Direitos Humanos. Ele contou com a participação de alunos dos polos Academia na Praça 60+ instalados em diversos bairros do município. “A ideia foi divulgar o programa para que a cidade se aproprie cada vez mais dele. Hoje estamos com 20 polos e no ano que vem serão 25”, disse o subsecretário de Políticas para o Idoso, Walid Shuqair.

Moradora do Parque Santos Dumont, Francisca Gomes Barbosa, de 60 anos, frequenta o polo na escola municipal do bairro há um mês. “Comecei a ir por indicação médica, já que tenho gordura no fígado. E amo demais. Me sinto maravilhosamente bem dançando. Durmo melhor e tenho mais disposição. Desde o primeiro dia em que fui fiz muita amizade. Sou extrovertida e alegre”, contou Francisca, que é casada e tem dois filhos e duas netas.

O programa Academia na Praça 60+ é uma iniciativa da pasta que integra a Secretaria de Direitos Humanos. Seu objetivo é promover a qualidade de vida, a saúde, a integração das pessoas idosas e contribuir para o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) local. Os endereços dos 20 polos podem ser conferidos no link