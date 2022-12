Van do CadÚnico atende no Jardim Vila Galvão até sexta-feira

A Van do CadÚnico, equipamento móvel de assistência social da Prefeitura de Guarulhos, atende até sexta-feira, dia 23, na rua Diogo Mendonça Furtado, 153, no Jardim Vila Galvão, das 9h às 16h. No local é possível se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), principal porta de entrada para o recebimento de benefícios municipais, estaduais e federais.

Também viabiliza a atualização cadastral, como informações de endereço, telefone, e-mail ou renda que tenham sido alteradas. Manter os dados atualizados é de grande importância para garantir o recebimento dos benefícios.

Documentação

Aqueles que buscarem atendimento no local devem estar munidos dos documentos listados abaixo, tanto seus quanto do restante da família:

– Adultos: RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (CTPS), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral, conta de luz (mesmo que não esteja no próprio nome) e UBS de referência.

– Crianças e adolescentes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e da série que cursa.