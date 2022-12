Cata-Treco retira inservíveis em 40 bairros durante o próximo mês de janeiro

A Operação Cata-Treco de retirada de inservíveis, realizada semanalmente pela Prefeitura de Guarulhos, vai atender 40 bairros durante os finais de semana de janeiro de 2023. Os primeiros locais beneficiados serão Jardim Vila Nova Cumbica, Parque Uirapuru, Jardim Santa Helena e Jardim Ottawa, por onde os caminhões passarão no sábado, dia 7, além do Jardim Santo Afonso e da Cidade Industrial Satélite Cumbica, que serão atendidos no domingo (8).

Os demais bairros na programação são Parque Jurema, Jardim Carvalho e Jardim Angélica no dia 14 (sábado); Jardim Nova Cidade, Jardim Normandia, Jardim Ferrão, Parque Maria Helena, Parque São Miguel, Parque Jandaia e Cidade Tupinambá no dia 15 (domingo); Jardim Leblon, Jardim Bela Vista, Jardim dos Pimentas, Jardim Arujá, Jardim Paulista, Vila Pires e Vila Itaí no dia 21 (sábado); Jardim Brasil, Jardim Vermelhão, Vila São Gabriel e Jardim Dona Luiza no dia 22 (domingo); Jardim Cumbica, Jardim Arapongas, Jardim Kátia, Parque Industrial Cumbica, Vila Izabel, Jardim Oliveira, Vila Alzira e Jardim Giovana no dia 28 (sábado); Vila Paraíso, Jardim Ansalca e Jardim Guilhermino, no dia 29 (domingo).

Para saber se a sua rua será atendida, acesse o roteiro dos caminhões na página www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco

Serviço

Para utilizar o serviço, coloque os itens que deseja descartar em frente à residência até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Cata-Treco recolhe móveis velhos (sofás, colchões, armários etc.), eletrodomésticos, eletroeletrônicos sem uso e demais artigos recicláveis, como embalagens plásticas, papelão, vidro e metais em geral.

O objetivo da operação é facilitar a destinação correta de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular. A Secretaria de Serviços Públicos esclarece que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.