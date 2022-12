Programa Mais Futuro abre inscrições para atividades de férias para crianças em diversos locais

A Prefeitura de Guarulhos começa 2023 com uma programação especial para crianças com idade entre 4 e 12 anos, entre os dias 9 de janeiro e 3 de fevereiro, nos CEUs, no Cemear e no Parque Júlio Fracalanza. Ao todo serão 14 locais oferecendo atividades para estimular o convívio social, a autonomia e a integração.

Desenvolvida pelo programa Mais Futuro, a ação vai oferecer diversas atividades de lazer, como oficinas, passeios, gincanas interativas, jogos cooperativos, jogos adaptados, pintura, desenho e brincadeiras populares, tais como coelho sai da toca, pega-pega corrente, rouba bandeira, corrida de saco, cabra-cega, queimada, cabo de guerra e muito mais.

Para participar é necessário realizar a inscrição presencialmente, a partir da próxima segunda-feira (26), das 8h às 17h, na unidade participante mais próxima. Os pais ou responsáveis pela criança devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.

Nos CEUs, o atendimento diário será para até 100 crianças por unidade, das 13h às 17h, com distribuição de refeições aos participantes. Para segurança e diversão das crianças, ao longo de todas as atividades recreativas, em todos os locais os pequenos serão acompanhados por monitores do programa.

Durante o mês de janeiro também serão promovidos passeios culturais para o Museu do Futebol e o Museu do Catavento. Já no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, haverá cantigas de roda e brincadeiras, cinema no parque, oficina de escultura de balão, dentre outras atrações para toda família. Além disso, o público poderá usufruir de diversas atividades gratuitas no Cemear e de aulas abertas para a comunidade.

Locais

CEU Vila São Rafael (Rua Deus do Sol, s/nº – Itapegica);

CEU Ottawa-Uirapuru (Rua Morada Nova, 208 – Jardim Ottawa);

CEU Continental (Rua Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II);

CEU Jardim Cumbica (Av. Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica);

CEU Bambi (Rua Benedito Thieso, s/nº – Parque Residencial Bambi);

CEU Parque São Miguel (Rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel);

CEU São Domingos (Estrada do Elenco, 848 – Jardim São Domingos);

CEU Presidente Dutra (Final da rua Maria de Paula Motta, Jardim Presidente Dutra);

CEU Paraíso-Alvorada (Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso);

CEU Rosa de França (Rua Sergipe, s/nº – Jardim Rosa de França);

CEU Bonsucesso (Av. Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso);

CEU Pimentas (Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas);

Cemear (Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo);

CME Parque Júlio Fracalanza (Rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta).