Rebeca Andrade, Lais Nunes e Rafaela Silva marcam presença na 28ª edição do Sesc Verão

O Sesc Verão, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo, visa incentivar e promover a adoção de um estilo de vida mais ativo por meio da prática regular de atividades físicas. Em 2023, chega à sua 28ª edição, com o tema “Pratique Onde Estiver! Como Quiser!”.

A proposta convida o público de todas as faixas etárias a participarem da diversificada programação de atividades físico-esportivas oferecidas gratuitamente em todas as unidades do Sesc no Estado de São Paulo e, a partir desta experiência, criar uma rotina de movimento que impacta positivamente o bem-estar geral e qualidade de vida.

Pensando nisso, o Sesc Guarulhos, nos dias 7, 14 e 15 de janeiro, apresenta em sua programação as ações: Ginástica para todos com Rebeca Andrade, Luta Olímpica com Lais Nunes e Lutando Judô com Rafaela Silva. Nestas ocasiões,teremos a oportunidade de conhecer as histórias destas atletas e promover inspirações para as novas gerações. Para além disso, abordaremos temas relevantes como a importância de se ver mais mulheres se destacando no universo dos esportes.

Ginástica para todos com Rebeca Andrade

Dia 7/1, sábado, das 15h30 às 17h30 | Ginásio | Livre – Autoclassificação | Grátis

Bate papo, apresentação e vivência esportiva com a participação da atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Rebeca Andrade. Guarulhense e medalha de ouro e prata nas últimas olimpíadas em Tóquio no Japão. Pela primeira vez no Sesc Guarulhos, teremos a oportunidade de conhecer a história desta atleta. Esperamos, através desse evento, proporcionar uma tarde de inspiração para as novas gerações de ginastica na cidade, onde ela morou e deu seus primeiros saltos.

Rebeca Rodrigues de Andrade: ginasta artística brasileira, campeã olímpica e mundial, que compete pelo Flamengo. Fez história nos Jogos Olímpicos de 2020, tornando-se a primeira ginasta brasileira a ser campeã olímpica e a primeira atleta do Brasil a ganhar duas medalhas numa mesma edição das Olimpíadas.

Luta Olímpica com Lais Nunes

Dia 14/1, sábado, das 15h às 17h | Ginásio | Livre – Autoclassificação | Grátis

Bate papo, apresentação esportiva e vivência da modalidade esportiva luta olímpica com a atleta Laís Nunes. Laís é primeira atleta brasileira a conseguir medalha de ouro pan-americana nas três categorias etárias internacionais.

Lais Nunes: atleta Olímpica de Wrestling, 30 anos, Formada em Administração, pós graduada em Gestão de equipes de Alta performance. Representante da equipe São José Wrestling. Esta na busca pela vaga olímpica Paris 2024. 2x Atleta Olímpica, 4º no Ranking Mundial, Bicampeã dos Jogos Sul-americanos. Tetracampeã Pan-americana, Bronze nos Jogos Pan-Americanos. Vice-campeã Mundial militar.

Lutando Judô com Rafaela Silva

Dia 15/1, domingo, das 15h às 17h | Ginásio | Livre – Autoclassificação | Grátis

Bate papo, apresentação esportiva e vivência da modalidade esportiva Judô com a multicampeã Rafaela Silva. Abordando temas relevantes da sua carreira e sobre a importância de se ver mais mulheres se destacando no universo das lutas.

Rafaela Silva: começou a praticar judô no Instituto Reação, ONG criada pelo ex-atleta Flávio Canto. A carioca traçou uma carreira promissora e, em 2008, foi campeã mundial sub-20. Três anos mais tarde, já entre os adultos, foi prata no Mundial de Paris (França). Em 2013 a atleta escreveu seu nome na história do esporte brasileiro ao se tornar a primeira judoca campeã mundial de judô. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, conquistou a medalha de ouro em sua cidade-natal. Rafaela se tornou campeã mundial no ano seguinte e conquistou o bicampeonato em 2022.

Relembramos que o Sesc Guarulhos terá a abertura do Sesc Verão no dia 06 de janeiro. O evento será uma vitrine do Sesc Verão 2023 e contará com muita diversidade, espetáculo de esporte, ritmos e música.

Roteiro das apresentações:

19h – Abertura e recepção com Mc Calado

19h20 – Mc Calado

19h25 – Grupo Lezizz – Corda + números circenses

19h35 – Mc Calado

19h40 – Hip Hop com mulheres e DJ + basquete dance

19h50 – Mc Calado

19h55 – Capoeira e Vogue com performers LGBTQIAP+ com percussão ao vivo

20h05 – Mc Calado

20h10 – Samba rock e Gafieira com casais inter-raciais e DJ

20h20 – Mc Calado

20h25 – Street Dance com dançarina cadeirante e DJ –

20h35 – Mc Calado

20h40 – Dança Afro com mulheres negras e percussão ao vivo – Interação dançante com o público e DJ

20h50 – Mc Calado

Sesc Verão 2023

De 07 de janeiro a 12 de fevereiro

Programação completa no portal www.sescsp.org.br/sescverao

