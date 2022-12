Condemat entrega homenagem para governador Rodrigo Garcia

A direção do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê esteve nesta quinta-feira (22) no Palácio dos Bandeirantes para prestar uma homenagem ao governador Rodrigo Garcia em agradecimento à sua atuação e visão municipalista no Governo do Estado.



Estiveram presentes o presidente do consórcio e prefeito de Guarulhos, Guti; o vice-presidente e prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes; os prefeitos Caio Cunha (Mogi das Cruzes), eleito para assumir a presidência do Condemat em 2023; Rodrigo Ashiuchi (Suzano); o secretário de Esportes de Itaquaquecetuba, Marcelinho Carioca, que na ocasião representou o prefeito Eduardo Boigues, e o prefeito Aladim (Mairiporã), município que deve passar a integrar o Condemat ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Os deputados estaduais Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor, e André do Prado também acompanharam.



Durante a agenda, o presidente Guti e demais prefeitos enalteceram a atuação do governador Rodrigo Garcia, que assumiu o governo em abril deste ano e em um curto espaço de tempo estabeleceu uma relação de proximidade com todos os municípios consorciados.



No seu exercício, Rodrigo Garcia liberou mais de R$ 647,8 milhões em obras e serviços para a região, além de abraçar bandeiras importantes do consórcio, como a transformação do Hospital das Clínicas de Suzano em um Hospital Regional do Alto Tietê, que a partir do ano que vem passa a integrar a rede referenciada de média e alta complexidade da região.



“O governador Rodrigo Garcia foi um dos mais atuantes governadores do Estado, em pouco tempo de governo ele conseguiu atender os municípios de uma maneira diferenciada, com muita sensibilidade e sempre atento às necessidades da população”, disse o presidente Guti ao enfatizar que, além dos investimentos na região, a proximidade de Rodrigo Garcia com os municípios e prefeitos foi sua grande marca.

Juntos, os prefeitos e representantes entregaram ao governador uma placa de reconhecimento por este trabalho.



Garcia falou do sentimento de gratidão pelo reconhecimento e pela oportunidade em dar sua contribuição para os municípios. “Saio com muita gratidão e sensação de dever cumprido e, como um homem público que sou, sigo com este olhar para o nosso país e nosso Estado, e independente de exercer um cargo público, continuarei buscando ajudar o coletivo da melhor maneira”, destacou o governador, ao destacar que o processo de transição está ocorrendo de maneira tranquila, transparente e colaborativa e que o novo governo herdará o Estado com condições de fazer ainda mais.



Além da homenagem do Condemat, o governador recebeu ainda a Comenda “Padre Jesuíta Manoel de Paiva”, da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, que foi entregue pelo prefeito Guti, o secretário de Segurança de Guarulhos, Marcio Pontes, e o comandante da Guarda Civil do município, Francisco Borota.