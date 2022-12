Thumelê Festival de Artes está com inscrições abertas para a participação de artistas de Guarulhos e região

Até o dia 4 de janeiro artistas solo ou coletivos, iniciantes ou veteranos de Guarulhos e região, podem se inscrever para participar da 1ª edição do Thumelê Festival de Artes, evento cultural com painéis e apresentações que acontece entre os dias 27 e 29 de janeiro no auditório Pedro Dias Gonçalves, no complexo da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro.

Artistas de diferentes linguagens interessados em apresentar músicas autorais, performances, danças, cenas inéditas ou já apresentadas, recortes de espetáculos já estreados, monólogos, cenas curtas, poemas e poesias podem realizar as inscrições pelo site encurtador.com.br/jqsz1.

Além das manifestações artísticas, o Thumelê Festival de Artes conta com a apresentação de dois painéis, com artistas convidados e especialistas, que abordarão temas como saúde mental dos artistas e arte no contexto da cidade e perspectivas.

No antigo teatro grego, Thumelê era o nome dado a uma pedra fincada no centro da orquestra, destinada às oferendas ao deus Dionísio. Neste sentido, o Étmus Coletivo, curador do festival, propõe a troca de ingressos por alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades de atuação social no município.

Inscrições

Os interessados têm até o dia 4 de janeiro para realizar as inscrições pelo site encurtador.com.br/jqsz1. Durante a inscrição os artistas devem propor apresentações com duração máxima de oito minutos, adaptadas ao espaço do palco do auditório ou do saguão da Biblioteca Monteiro Lobato. A participação de menores de 18 anos fica condicionada à autorização dos pais ou responsáveis.

Os inscritos selecionados receberão um email de confirmação no endereço eletrônico informado na ficha de inscrição até o dia 6 de janeiro.

O 1º Thumelê Festival de Artes é promovido pelo Étmus Coletivo e conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos culturais em espaços públicos da cidade.

Para mais informações ou em caso de dúvidas entre em contato com o Étmus Coletivo pelo Instagram (@etmus_coletivo), pelo email [email protected] ou pelo WhatsApp (11) 97064-0522 e (11) 96180-7327.