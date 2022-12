Tarifa de ônibus em Guarulhos terá reajuste bem abaixo da inflação a partir de 1º de janeiro

As tarifas do transporte público em Guarulhos para quem usa o Cartão Cidadão, que dá direito a utilizar o serviço por até duas horas por apenas uma passagem, irão para R$ 5,10 a partir de 1º de janeiro de 2023.

O reajuste será 3,3% menor que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que ficou em 7,35% segundo o IPC-Fipe, divulgado no final de novembro. Desde que a atual gestão assumiu a Prefeitura, em 2017, a tarifa teve uma variação, contando com o novo reajuste, de 22,9%, enquanto que a inflação no mesmo período foi de 35,6%.

Para garantir o reajuste menor, a Prefeitura deverá aumentar os subsídios pagos às empresas, já que a tarifa técnica chegaria a R$ 7,85 caso o município não bancasse a diferença entre o valor cobrado dos passageiros e o custo real.

Para quem paga a tarifa em dinheiro, uma pequena parcela dos usuários que não dispõem do Cartão Cidadão, o valor cobrado na catraca será de R$ 5,30. Apenas as empresas que fornecem vale-transporte a seus funcionários pagarão a tarifa cheia, que ficou em R$ 6,20.

Estudantes e professores que utilizam o Cartão Escolar terão desconto de 50% sobre a menor tarifa (Cartão Cidadão) e irão pagar R$ 2,55. Os créditos do Cartão Escolar, do Vale-Transporte e do Cartão Cidadão (comum) terão validade para pagamento da tarifa pública pelo valor pago pelo usuário na data de sua aquisição, cujo período se estenderá até 30 dias da aquisição.

Em Guarulhos, pessoas com mais de 60 anos completos até 28 de dezembro de 2021 seguem com gratuidade no transporte público, assim como os passageiros maiores de 65 anos.