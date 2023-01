Defesa Civil realiza 266 ações de prevenção a riscos causados pelas chuvas de dezembro

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) fechou dezembro, mês que abre a temporada de chuvas fortes, com a execução de 266 ações de prevenção a desastres, em especial vistorias em áreas de risco, atendimentos a chamados por meio do telefone 199 e prestação de instruções à população.

Embora as previsões meteorológicas para o mês passado apontassem tempestades, Guarulhos não registrou ocorrências graves ou vítimas no período. “Chegamos a acumulados de chuvas próximos de 80 milímetros em um período de 72 horas, mas foram muito espalhadas pelos bairros, portanto não houve intercorrências”, explicou o coordenador-adjunto da Defesa Civil, Israel Soares.

As ações educativas se destacaram na rotina dos agentes. Em 77 atendimentos e vistorias, os profissionais percorreram bairros entregando panfletos informativos quanto aos cuidados necessários em períodos chuvosos. Dentre as dicas mais importantes estão o respeito ao meio ambiente e o descarte correto do lixo, uma vez que a degradação da natureza é um das maiores causas de enchentes.

Em áreas com índices recorrentes de alagamentos os moradores foram instruídos a observar os alertas meteorológicos e, ao sinal de chuvas fortes, devem desligar os aparelhos eletrônicos, procurar um local seguro e acionar os agentes da Defesa Civil em caso de emergência.

Até março, mês que deve finalizar os temporais, a Prefeitura desenvolverá o Plano Verão, uma força-tarefa que monitora constantemente os índices pluviométricos de toda a cidade, em especial de bairros com declividade, que são propícios a alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos. Esse reforço nos trabalhos foi iniciado no começo de dezembro.

Alertas e emergências

O cidadão pode receber alertas gratuitamente sobre os riscos de chuvas fortes por meio do serviço de SMS da Defesa Civil Estadual. Para se cadastrar no sistema, o interessado deve enviar o CEP em que reside via SMS para o número 40199. Em caso de emergência é preciso acionar os agentes pelo telefone 199, que opera 24 horas no atendimento de ocorrências para proteger vidas.