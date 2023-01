Nova diretoria do Condemat toma posse com a chegada de um novo município

A nova diretoria do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê tomou posse nesta segunda-feira (02) tendo como presidente o prefeito Caio Cunha (Mogi das Cruzes).

Formam a mesa diretora o prefeito Luís Camargo (Arujá), como vice-presidente; a prefeita Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), como 1ª tesoureira; o prefeito Adriano Levorin (Santa Branca), como 2º tesoureiro e a prefeita Márcia Bin (Poá), como secretária. O prefeito Guti (Guarulhos), passa a presidir o Conselho Fiscal, que tem como membros os prefeitos Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), José Luiz Eroles (Guararema), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano).

O primeiro ato do presidente Caio Cunha foi assinar o ingresso de Igaratá na composição do Condemat, que passa a contar com 13 municípios que, juntos, representam mais de 3 milhões de habitantes.

“A representatividade do consórcio é muito importante e nos dá mais força perante os órgãos estaduais e federais na solicitação de investimentos e projetos para a região e, além disso, a cooperação entre os municípios tem fortalecido ainda mais as gestões”, disse o presidente.

O prefeito de Igaratá, Elzo Elias de Souza falou da importância da entrada de Igaratá no consórcio. “Com certeza Igaratá será muito beneficiada com os projetos consorciados que tanto têm beneficiado outros municípios pequenos, como é o caso de Biritiba Mirim e Santa Branca”, disse.

Além da ampliação do consórcio, que deve receber o município de Mairiporã ainda no primeiro trimestre do ano, Cunha falou dos demais desafios à frente da presidência.

“O Condemat é um consórcio consolidado, reconhecido nacional e internacionalmente como o mais atuante do Estado de São Paulo. O desafio maior é manter este nível de excelência e dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo destes 12 anos”, destacou o presidente que falou ainda da missão de aproximar o consórcio das novas equipes dos governos Estadual e Federal.

Durante a cerimônia, o prefeito Guti, de Guarulhos, fez um balanço da gestão em 2022, com destaque para as ações que iniciaram no ano passado e serão executadas neste ano, como a implantação de biodigestores em escolas públicas municipais, com investimentos na ordem de R$134 mil do Governo Federal e a capacitação de da população rural em boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê, projeto que será desenvolvido com investimento de R$500 mil por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado (FEHIRO).

“Conseguimos desenvolver importantes projetos, firmar grandes parcerias e deixamos um legado de bons trabalhos para serem continuados”, disse Guti.

O deputado estadual, André do Prado esteve presente no evento e enalteceu a importância e representatividade do Condemat, citando outras lutas importantes que foram encabeçadas pelo consórcio.

“A união e organização que o Condemat proporciona aos municípios têm acarretado em inúmeras conquistas ao longo dos anos, dentre as quais eu cito o cancelamento da proposta de implantação do pedágio na Mogi-Dutra (SP-88), uma luta de toda a sociedade que ganhou força com a adesão em bloco do Condemat”, destacou.

O prefeito Caio Cunha (Mogi das Cruzes) é o nono prefeito a assumir a presidência em 12 anos do consórcio. A nova diretoria foi empossada para o mandato de 2023.