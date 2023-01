Thumelê Festival conta com painel artístico e convidados especiais em Guarulhos em janeiro

O Coletivo Étmus, responsável pela curadoria da primeira edição do Thumelê Festival de Artes, anunciou o nome dos participantes que irão compor a mesa de bate-papo do painel de artes nos dias 27 e 29 de janeiro. O Thumelê reunirá diferentes manifestações artísticas de Guarulhos e região nos dias 27, 28 e 29 no auditório Pedro Dias Gonçalves, no complexo da Biblioteca Monteiro Lobato, no centro.

O jornalista e escritor Alex Francisco, a advogada e ativista Fernanda Curti e o bailarino Hélio Lima são os convidados do dia 27, sexta, às 19h, ocasião em que abordam o tema Ser Artista em Guarulhos – A Busca de Espaço Dentro e Fora da Cidade.

No domingo, dia 29, às 17h10, a psicóloga Kelly Oliveira, o palhaço e psicanalista Kin Yokoyama e a psicoterapeuta Lidia Mussi comandam o painel com o tema Saúde Mental, Pandemia e Arte. Além dos debates temáticos, os convidados irão responder perguntas feitas pelo público.

Destaques da programação

Além do painel artístico, o Thumelê Festival de Artes conta com duas atrações já confirmadas. No dia 28 o ator, bailarino, coreógrafo e professor de dança Hélio Lima apresenta o espetáculo de dança-teatro M. G. Baquaqua Corpo e Fé Africana. No dia 29, encerramento do evento, a festa fica por conta do Slam do Prego, grupo de batalha de poesias da cidade.

Saiba mais sobre os convidados

Alex Francisco

Mestre em ciências sociais da comunicação pela Universidade de São Paulo. É dramaturgo e roteirista e publicou as obras A Nevasca, A Visita e Corpo Condenado.

Fernanda Curti

É formada em direito e tem longo histórico de luta junto aos movimentos sociais e populares. É mentora do projeto ComuPode, que prepara jovens da comunidade para o Enem e provas de acesso à universidade.

Hélio Lima

Idealizador do projeto Sonhos Equilibristas, vencedor do prêmio IAM da Universidade Anhembi Morumbi, é dançarino com formação em jazz, balé clássico e dança moderna.

Kelly Oliveira

É formada em licenciatura e bacharel em psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas e Letras de Guarulhos. Atua há 18 anos com atendimentos psicológicos e projetos nas áreas de gestão de pessoas e desenvolvimento humano organizacional.

Kin Yokoyama

Yokoyama é palhaço, psicanalista, roteirista, produtor e diretor em performances teatrais e membro da Cooperativa Brasileira de Circo desde 2010. Foi destaque do projeto Cultura Ativa de Guarulhos e sócio-fundador da Cia. Circo Nosso de Cada Dia.

Lídia Mussi

Formada pela FIG-Unimesp, atua desde 2010 como psicoterapeuta de adultos, adolescentes e casais com foco na utilização da técnica cognitiva-comportamental e sistêmica para auxiliar pacientes em processos de autoconhecimento, ansiedade e depressão.

Thumelê

O festival tem classificação indicativa de 12 anos. Sem venda de ingressos, os organizadores sugerem a doação de 1 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a uma organização beneficente.

O 1º Thumelê Festival de Artes é promovido pelo Étmus Coletivo e conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos culturais em espaços públicos da cidade.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas entre em contato com o Étmus Coletivo pelo Instagram (@etmus_coletivo), pelo email [email protected] ou pelos números de WhatsApp (11) 97064-0522 / (11) 96180-7327.