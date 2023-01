Feira nacional de ciências e engenharia tem quatro representantes de Guarulhos na edição 2023

Guarulhos conta com quatro representantes na semifinal da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que acontece de forma online até o final do mês de janeiro e que reúne jovens e adultos em uma empreitada de estímulo ao fazer científico, incentivando a cultura investigativa, a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. Duas dessas equipes foram selecionadas por meio de suas premiações como campeão e vice na Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos (Feceg), que integra a Semana do Conhecimento, evento realizado pela Prefeitura de Guarulhos em outubro de 2022.

São as equipes do Senai Hermenegildo Campos de Almeida e do Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos, que apresentarão respectivamente os projetos Automação de Bomba de Recalque e Safira: Grupo de Desenvolvimento de Softwares que Auxiliem no Combate às Violências contra as Mulheres. “O retrato deste ano com quatro projetos guarulhenses nas semifinais da Febrace é um reflexo do importante trabalho de base que tem sido feito para transformar o panorama científico da cidade por meio da Semana do Conhecimento”, afirma Marcos Garcia, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarulhos.

Os dois outros representantes também participaram da Feceg e não foram premiados, mas conseguiram uma colocação na feira nacional por conta própria. Os alunos da Escola Estadual Celso Piva irão expor o projeto Aplicativo Identificador de Árvores e os do Colégio da Polícia Militar o projeto Reutilização de Material PET para Impressão 3D e suas Possíveis Utilizações.

“A Feceg mostra sua importância em mais um ano e desta vez de duas formas diferentes, uma vez que, além de fornecer vagas diretas aos projetos vencedores, ela também revela projetos de qualidade que têm condições de participar e competir em alto nível na feira nacional”, explica Rita Ribeiro, coordenadora da Feceg.

Os finalistas serão convidados para apresentar seus projetos nas atividades presenciais que acontecerão em março. A lista completa de semifinalistas, bem como demais informações sobre a feira, estão no site https://febrace.org.br/.