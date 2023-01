Guarulhos amplia vacinação contra a meningite C para jovens de 15 a 25 anos

A Secretaria da Saúde de Guarulhos amplia a partir desta sexta-feira (27) a faixa etária de vacinação contra e meningite C para jovens de 15 a 25 anos. O imunizante estará disponível em todas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município até que o estoque da campanha seja finalizado.

A vacina contra a meningite C faz parte do Calendário Nacional de Vacinação, sendo indicadas duas doses, aos três e aos cinco meses de idade, e um reforço preferencialmente aos 12 meses. Até fevereiro de 2023 o Ministério da Saúde ampliou o grupo de vacinação para crianças com até dez anos que nunca foram vacinadas, além dos trabalhadores da saúde. No entanto, a Prefeitura de Guarulhos inicia, a partir desta sexta, a nova faixa etária de vacinação.

Sobre a infecção

A meningocócica é uma infecção bacteriana aguda que pode causar meningite (infecção do cérebro e da medula espinhal) e septicemia (infecção da corrente sanguínea). Essa enfermidade, embora possa acontecer em qualquer idade, é mais frequente em crianças com menos de cinco anos. Dessa maneira, a Secretaria da Saúde reforça a importância da imunização para evitar a ocorrência de surtos, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.